'Vatandaşın parasını çarçur edemeyiz'

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1 ayı aşkın süredir eylemde olan TEKEL işçilerini sert bir dille eleştirdi. Hükümet olarak TEKEL işçilerine yönelik her türlü düzenlemeyi yaptıklarını söyleyen Şimşek, "Hükümetin burada hatası varsa, merhamet göstermesidir. Hükümet olarak vatandaşın parasını çarçur etme lüksümüz yok." dedi.



Bakan Şimşek, Kdv İadesi Risk Analizi Projesi konusunda basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından, TEKEL işçilerine yönelik bir soru üzerine Şimşek, özelleştirmenin yeni bir husus olmadığını, kendilerinden önce özelleştirme sonucunda işçilerin 'kapı önüne' konduğunu dile getirdi. AK Parti hükümetinin yeni bir uygulama başlatarak özelleştirme mağdurlarına 4 c kapsamına istihdam imkanı sağladığını vurgulayan Şimşek, hükümetin TEKEL işçileri konusunda bir hatası bulunmadığını kaydetti. Şimşek, "Özelleştirmeden sonra hükümetin varsa hatası merhamet göstermesidir." diye konuştu.



4 bin TEKEL işçisinin 2007 yılında işsiz kalacakken, sendikaların ricasıyla geciktirdiklerini aktaran Şimşek, "Bu işçilerin aylık maaliyeti 40 milyon TL, yıllık ise 480 milyon TL. Önümüzde iki yol var. Ya 480 milyon TL'lik yıllık maliyeti karşılamaya, bu parayı vermeye devam edersiniz, ya da kanun gereği 41 bin TL kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ödenip, ondan sonra 4 C kapsamında işe alacaksınız." şelinde konuştu.



Hükümetin 4 C'lilerin maaş durumlarını da düzeltiğini söyleyen Şimşek, "Bütün bunlara rağmen, eylemlerin devam etmesi üzücü.TEKEL işçilerinin tek derdi, eski maaşlarımız ile devam edelim düşüncesi. TEKEL kapanma noktasında. Vatandaştan aldığımız vergileri, TEKEL işçilerine vermek ne hakka, ne hakkaniyete uygun. Hükümet olarak vatandaşın parasını carcur etme lüksümüz söz konusu değildir." dedi.





İnşaatta KDV ile ilgili verilmiş bir karar yok



İnşaat sektöründe yeni bir Kdv'nin gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine Bakan Şimşek, "Verilmiş bir karar yok ve bu karardan geri adım atma söz konusu değil." cevabını verdi.