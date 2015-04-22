Vatandaşın kredi kartı borcu 71 milyar lira

Ekonomideki durgunluk nedeniyle vatandaşlar, kredi kartıyla borçlanmaya devam ediyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM), kartlı ödeme sistemlerinde mart ayına ait verileri açıkladı. 2014 sonunda 72.5 milyar TL olan toplam kart borçları bu yılın ilk üç ayında 71.9 milyar TL oldu.

BKM verilerine göre, Türkiye’de mart ayı sonu itibarıyla banka kartı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 102 milyondan 108 milyona yükseldi. Aynı dönemde kredi kartı sayısı da 200 bin adet artarak 58 milyon ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Tüketimin yüzde 38'i

Banka kartı adetlerindeki yükseliş ödeme tutarlarına da yansıdı. Mart ayında toplam 42.3 milyar TL tutarında kartlı ödeme yapılırken, bu ödemelerin 39.4 milyar TL’si kredi kartları, 2.8 milyar TL’si ise banka kartları ile gerçekleştirildi. Yıllık bazda kredi kartı ödemeleri yüzde 19, banka kartı ödemeleri ise yüzde 25 arttı.

Kart kullanımındaki artışa karşın kart kullanıcıları borçlarını zamanında ödemeyi sürdürüyor. Bu sayede kart borçluluğunda 2014 yılı başından itibaren yaşanan düşüş trendi mart ayında da devam etti. 2014 sonunda 72.5 milyar TL olan toplam kart borçları bu yılın ilk üç ayında 71.9 milyar TL oldu.

BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 2,9 büyüdüğü 2014 yılında “Hanehalklarının Tüketimi”nin yüzde 1,3 arttığını hatırlatarak, “Kartlı ödemelerdeki yavaşlamaya rağmen kartlı ödemelerin hanehalkı tüketimine oranı artarak yüzde 38 oldu. Bu oran 2013’te yüzde 37, 2012’de ise yüzde 35. Böylece bu yıl daha fazla ödeme kartlar sayesinde kayıt altına alındı ve nakitsiz ödemelere bir adım daha yaklaşılmış oldu” ifadelerini kullandı.

“2015’te temassız ödemeler daha hızlı yaygınlaşacak” diyen Canko, yılın ilk çeyreğindeki artışın bunu net bir şekilde gösterdiğini söyledi.