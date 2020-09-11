Vatandaşın dövize koşusu: Yabancı para mevduatları 2 ayda 5 puan arttı; yüzde 57'ye dayandı

Merkez Bankası verilerine göre 4 Eylül haftasında döviz hesapları 426 milyon dolar azalarak 217.4 milyar dolara indi. Bireysel hesaplardaki döviz mevduatı 179 milyon dolar artarken, şirket hesapları ise 605 milyon dolar azaldı.

Eski bankacı Erol Taşdelen'in BDDK verilerinden hareketle yaptığı hesaplamaya göre gerçek kişilerin döviz mevduatları Haziran-Ağustos arasında yüzde 5'e yakın artış gösterdi ve Ağustos ayında toplamın yüzde 57'sine ulaştı.

Bireylerin yabancı para mevduatları 2014 yılında yüzde 36.3'e kadar gerilemişti.