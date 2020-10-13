Vatandaşın döviz mevduatı yüzde 58.4 ile tarihi zirvesinde

Türkiye’de yerleşik gerçek kişilerin yabancı mevduat oranı 6 Ekim’de yüzde 58,4’e çıkarak tarihi zirvesini gördü. Erol Taşdelen'in Paramedya’da yer alan haberine göre Türkiye’deki bankalarda toplam mevduat, 3 trilyon 450 milyar TL’ye çıktı. Bunun yüzde 60’lık kısmı gerçek kişilere ait. Gerçek kişilerin bankalarda 2 trilyon 70 milyar TL mevduatı mevcut. Bunun yüzde 58,4’sına isabet eden 1 trilyon 209 milyar TL’lık kısmı yabancı para türünden mevduatta tutuluyor.

243 milyar dolar dövizde tutuluyor

Bankalardaki toplam mevduat döviz cinsinden 445,8 milyar dolara yükseldi. Bunun 202,7 milyar dolar karşılığı Türk Lirasında tutulurken 243 milyar dolar karşılığı yabancı para mevduatta tutuluyor. Bankalarda tutulan 445,8 milyar dolar karşılığı mevduatın 267,5 milyar dolar karşılığı gerçek kişilere ait.