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VATANDAŞIN BİBER GAZI TEPKİSİ DİYARBAKIR (A.A)

17 Şubat 2011 19:05

-VATANDAŞIN BİBER GAZI TEPKİSİ DİYARBAKIR (A.A) - 17.02.2011 - Diyarbakır'da, izinsiz gösteri yaparak taş, molotofkokteyli ve havai fişekle polise saldıran gruba, basınçlı su ve biber gazıyla müdahale edildi. 2 gün önce yapılan izinsiz gösteriler sırasında polisin sert müdahalede bulunduğunu öne sürerek, protesto etmek için Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Diyarbakır İl Başkanlığı önünde toplanan grup, Koşuyolu'na doğru yürüyüşe geçti. Grubun içerisindeki bazı kişiler güzergahta bulunan bir alışveriş merkezine taş atttı. Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir marketin önünden geçen grup, bina içerisinden kamera ile çekim yapıldığını fark etmesi üzerine marketi taşlamaya başladı.  Daha sonra yürüyüşe devam eden grup, polis araçlarına taş, molotofkokteyli ve havai fişeklerle saldırmaya başladı. Uyarılara rağmen saldırıya devam edilmesi üzerine polis, biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etti. Gruptan bazı kişiler gözaltına alındı.  Bu sırada yoldan geçen bazı vatandaşlar, biber gazı atılmasına tepki gösterdi. Bunun üzerine güvenlik güçleri gazdan etkilenen vatandaşlardan özür diledi.

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