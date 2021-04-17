Vatandaşın bankalara kredi borcu yılın ilk 3 ayında da artmaya devam etti; Taşdelen: Vatandaş borcu borç ile kapatıyor

Vatandaşın bankalara kredi borcu 2021 ilk çeyreğinde 846 milyar TL’ye yükseldi. Bankavitrini.com yazarı Erol Taşdelen’in verdiği bilgilere göre vatandaşın bankalara kredi borcu 2020 yılı sonunda 821 milyar TL düzeyindeydi.

Taşdelen, vatandaşların kredi borcundaki hızlı artışla ilgili şunları yazdı:

“Faizlerdeki yükselişe rağmen 2021’in ilk 3 ayında vatandaşların borcu 25 milyar TL daha artmış durumda. 2021 yılında taşıt fiyatlarındaki anormal artış taşıt kredilerini hareketlendirdi. 2020 sonunda 11,8 milyar TL olan taşıt kredileri Nisan başında 13,6 milyar TL’ye yükseldi. Faizlerin yükselmesine rağmen ihtiyaç kredisi kullanımının da arttığı görüldü. 2020 yılını 385,8 milyar TL seviyesinde kapatan ihtiyaç kredileri 2021 ilk üç ayında 15,4 milyar TL artarak 401,2 milyar TL düzeyine ulaştı. Konut kredileri ise 2,4 milyar TL düşerek 276,9 milyar TL’ye geriledi. Böylece toplam tüketici kredisi ilk üç ayda 15,8 milyar TL artarak 691,7 milyar TL düzeyine çıktı."

Kredi kartı borçlarının da ilk 3 ayda 9,6 milyar TL artarak 154,7 milyar TL düzeyine ulaştığına dikkat çeken Taşdelen, "Tüketici kredileri ve kredi kartı borçlarının toplamı ilk üç ayda 25,4 milyar TL artışla 846,4 milyar TL’ye ulaştı. 2019 sonuna göre borçlanma yüzde 45,9 artmış durumda. Kısacası vatandaş borcu borç ile kapatarak borç sarmalına girdi” dedi.