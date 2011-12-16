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Vatandaşa at eti yedireceklerdi ÇANAKKALE (A.A)

16 Aralık 2011 12:56

-Vatandaşa at eti yedireceklerdi ÇANAKKALE (A.A) - 16.12.2011 - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, 7 atı kesip, etlerini İstanbul'da satılmak üzere paketledikleri ileri sürülen 4 kişi, suçüstü yakalandı. Polis ekipleri, köylerden ucuz fiyatla yaşlı, hastalıklı at ve eşekleri satın aldıkları tespit edilen kişileri takibe aldı. Şüpheli B.Ç, M.T, D.D ve M.A'nın, Menderes Çayı su kuyuları mevkisine getirdikleri 8 attan 7'sini kestikleri haberini alan polis, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alınırken, bu kişilerin satılmak üzere paketledikleri bin 90 kilogram at eline el kondu. Zanlıların, kestikleri at ve eşek etlerini İstanbul'daki bazı kişilere kilogramı 8 TL'den sattıklarını itiraf ettikleri belirtildi. Etler, belediye ekiplerince imha edilirken, kesilmekten kurtarılan bir at koruma altına alındı. Dört zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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