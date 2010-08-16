-VATANDAŞ YÜKSEK ALKOLLÜ İÇKİLERE YÖNELDİ ANKARA (A.A) - 16.08.2010 - Son 4 yılda sürekli artış gösteren alkollü içki satışları bu yılın ilk yarısında geriledi. 6 aylık verilere göre, ülkemizde günde 2 milyon 965 bin litre alkollü içki tüketiliyor. AA muhabirinin Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan (TAPDK) edindiği bilgiye göre, 2006 yılının ilk 6 aylık döneminde 453 milyon 345 bin 363 litre olan alkollü içki satışı, 2007 yılının aynı döneminde 465 milyon 971 bin 71 litreye, 2008 yılında 531 milyon 769 bin 663 litreye, 2009 yılında ise 536 milyon 175 bin 195 litreye yükseldi. Ancak, bu yılın Ocak-Haziran döneminde Türkiye genelindeki alkollü içki satışları, 533 milyon 619 bin 584 litre olarak gerçekleşti. Böylece vatandaşlar, yılın ilk yarısında, 2009'un aynı dönemine göre 2 milyon 555 bin 611 litre daha az alkollü içki tüketti. -BİRADA DÜŞÜŞ, RAKIDA ARTIŞ VAR- TAPDK verilerine göre, alkollü içki satışlarındaki gerileme, tamamen bira satışlarındaki düşüşten kaynaklandı. 2009 yılının Ocak-Haziran döneminde 485 milyon 319 bin 462 litre olan bira tüketimi, bu yıl 472 milyon 889 bin 185 litreye indi. Bu şekilde bira satışlarında 12 milyon 430 bin 277 litrelik bir azalma meydana geldi. Rakamlar, vatandaşın bu yıl yüksek alkollü içkilere yöneldiğini de ortaya koydu. Bu yılın ilk yarısında şarap ve rakı başta olmak üzere, viski, kanyak-brendi, cin, votka, likör ve vermut gibi alkollü içkilerin satışlarında artış görüldü. Geçen yılın 6 ayında 22 milyon 245 bin 231 litre olan rakı satışı da, bu yıl 23 milyon 675 bin 75 litreye yükseldi. Böylece rakı satışlarında yüzde 6,4'lük artış yaşandı ve ülkemizde geçen yıla göre 1 milyon 429 bin 844 litre daha fazla rakı tüketildi. 6 aylık dönemde şarap satışları da, 20 milyon 885 bin 511 litreden 27 milyon 414 bin 174 litreye çıktı. Bu şekilde şarap satışlarında oransal olarak yüzde 31,3, litre bazında da 6 milyon 528 bin 663 litre artış oldu. Bu dönemde votka satışları da, geçen yıla göre yüzde 19,5 oranında arttı. Votka satışları, 4 milyon 596 bin 216 litreden 5 milyon 491 bin 883 litreye yükseldi. Likör tüketimi 656 bin 804 litreden 702 bin 254 litreye, kanyak-brendi tüketimi 217 bin 226 litreden 259 bin 878 litreye, vermut tüketimi de 145 bin 997 litreden 187 bin 904 litreye çıktı. Şampanya satışlarının da arttığı bu dönemde, 94 bin 144 litre yerine, 119 bin 548 litre şampanya patlatıldı. -GÜNLÜK SATIŞLAR- Bu yılın Ocak-Haziran dönemindeki alkollü içki satışlarına göre, ülkemizde günde ortalama 2 milyon 964 bin 553 litre alkollü içki tüketiliyor. Bu rakam birada 2 milyon 627 bin 162 litre, rakıda 131 bin 528 litre, şarapta 152 milyon 301 bin litre, viskide de 6 bin 365 litre olarak gerçekleşiyor. -ALKOLLÜ İÇKİ İHRACATI VE İTHALATI- TAPDK verilerine göre, ilk 6 ayda Türkiye genelinde satılan 533,6 milyon litrelik alkollü içkinin 4 milyon 602 bin 688 litresini ithal içkiler oluşturdu. Bu dönemde, 538 bin 50 litre bira, 36 bin 844 litre şampanya, 668 bin 63 litre şarap, 184 bin 574 litre vermut, 9 bin 595 litre diğer fermente alkollü içki, 180 bin 44 litre kanyak-brendi, 1 milyon 145 bin 679 litre viski, 234 bin 331 litre rom, 176 bin 13 litre ardıç aromalı içki-cin, 839 bin 174 litre votka, 407 bin 213 litre likör, 183 bin 108 litre de diğer distile alkollü içki ithal edildi. Bu dönemdeki alkollü içki ihracatı ise 55 milyon 344 bin 646 litre oldu. İçki ihracatında da başı 53 milyon 434 bin 875 litreyle bira çekti. 6 ayda 1 milyon 194 bin 167 litre ile şarap, 696 bin 986 litre rakı, 13 bin 190 litre votka, bin 563 litre likör, 940 litre şampanya, 2 bin 925 litre de diğer fermente içki ihracatı gerçekleştirildi. -ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞLARI- TAPDK verilerine göre, 2006-2010 döneminde yılın ilk 6 aylık dönemlerinde Türkiye'deki alkollü içki satışları şöyle belirlendi. ALKOLLÜ ÜRÜNLER 2006 2007 2008 2009 2010 --------------- ---------- ----------- ----------- ----------- ----------- Bira 412.370.940 429.366.426 480.865.398 485.319.462 472.889.185 K. Şarap 168.254 135.719 231.161 94.144 119.548 Şarap 11.683.008 10.245.397 19.795.393 20.885.511 27.414.174 Vermut 77.310 94.665 173.325 145.997 187.904 Diğer fermente alk.içk. 21.917 186.131 288.531 397.385 569.256 Kanyak-Brendi 284.057 272.613 309.887 217.226 259.878 Viski 735.637 874.731 821.014 827.776 1.145.679 Rom 78.761 127.145 175.127 144.836 234.331 Ardıç aramolı içkiler-Cin 785.604 628.660 586.407 526.360 747.161 Votka 3.115.957 3.059.667 4.213.272 4.596.216 5.491.883 Likör 444.117 413.748 594.299 656.804 702.254 Rakı 23.540.451 20.440.675 23.595.612 22.245.231 23.675.075 Diğer distile alk. içk. 39.350 125.494 120.237 118.247 183.256 TOPLAM 453.345.363 465.971.071 531.769.663 536.175.195 533.619.584