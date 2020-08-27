Vatandaş yine dolar sattı; döviz hesapları 327 milyon dolar azaldı

Vatandaşlar ve şirketlerin döviz hesapları geçtiğimiz hafta, bir önceki haftaya kıyasla 327 milyon dolar azalarak 217 milyar 264 milyon dolara indi.

Tarihi zirve 219 milyar 506 milyon dolar

Dolarda hızlı yükseliş gerçekleştiği 14 Ağustos haftasında vatandaşlar ve firmalar 6 milyar 586 milyon dolarlık döviz almış; toplam yabancı para mevduatı böylece tarihi zirve olan 219 milyon 506 milyon dolara yükselmişti.

Dünya'nın haberine göre bireysel hesaplardaki tutar geçen hafta 33 milyon dolar azalırken ticari hesaplardaki düşüş ise 294 milyon dolar oldu. Böylece bireyse hesaplardaki döviz hesaplarının toplam tutarı 134 milyar 262 milyon dolar olurken; tüzel hesaplardaki toplam döviz tutarı 83 milyar 2 milyon dolar oldu.