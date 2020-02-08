Vatandaş uyardı belediye kilise önündeki çöp konteynerları kaldırdı

Beyoğlu Belediyesi, Twitter hesabından kilise önündeki çöp konteynerlarının kaldırılmasını isteyen vatandaşın talebine karşılık verdi.

Twitter'dan Voskeparan Ermeni Kilisesi önündeki çöp yığınını gören bir kullanıcı Beyoğlu Belediyesi'nin hesabını da etiketleyerek çöplerin fotoğrafını paylaştı.

Kullanıcının talebine kısa sürede yanıt veren Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı temizlik ekipleri, kilise önündeki çöpleri toplayarak çöplerin bulunduğu alanı da tazyikli su ile yıkadı. Yapılan hizmeti sosyal medya hesabından paylaşan Belediye, "Beyoğlu, farklı kültür, medeniyet ve dinlere ev sahipliği yapan tarihi bir merkezdir. Hizmetlerimizi sunarken İlçemizde bulunan bütün ibadethanelere hassasiyetle yaklaştığımızı bildirir, ilgi ve duyarlılığınız için tekrar teşekkür ederiz" mesajını paylaştı.