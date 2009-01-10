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Ekonomi

Vatandaş ucuz ürüne kayıyor!

Real Hiper Marketleri Genel Müdürü Özerkan, sepette yüzde 10 düşüş olduğunu, vatandaşın ucuz ürünlere kaydığını söyledi.

10 Ocak 2009 02:00

Real Hiper Marketleri Genel Müdürü Kubilay Özerkan, 2008’in başı ile sonu arasında sepet ortalamasında yüzde 10 civarında düşüş olduğunu, alışveriş sıklığının ise arttığını belirterek, ekonomik kriz nedeniyle piyasada ucuz ürünlere bir kayış olduğunu söyledi.

Özerkan, ailelerin tencerelerini daha ucuza kaynatmalarını sağlamak için 5 ayaklı bir program geliştirdiklerine işaret ederek, "600 temel ihtiyaç maddesi 2009 yılı boyunca ’en ucuz’ iddiasıyla raflarımızda yer alacak. Ayrıca, ’Ucuzluk için 1’lik Olduk’ kampanyasıyla her gün farklı bir ürünü 1 liraya satacağız" diye konuştu.

Alışkanlıklar değişiyor

Özerkan, Real’in 600 temel ihtiyaç maddesinde yıl boyunca yapacağı fiyat indirimine ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ekonomik durgunluğun tüketici alışkanlıklarını hızla değiştirdiğine dikkat çekerek, bu değişimin 2008’in son 4 ayında artarak devam ettiğini ve piyasada ucuza kayma bulunduğunu söyledi. Özerkan, şöyle konuştu: "Artık but satmıyoruz da ön kolu daha fazla satmaya başladık."

Özerkan, şöyle devam etti: "Ailelerin tencerelerini daha ucuza kaynatmalarını sağlamak için geliştirdiğimiz 5 ayaklı programın ilk ayağını hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda 600 kategori belirledik, kaliteden feragat etmeden en ucuz ürünü müşterilerine sunmayı amaçlıyoruz. Ben diyorum ki müşterimiz gelsin, siz karşılaştırın, piyasadaki en ucuz fiyatlara bakın, bir de bunlara bakın. Fiyat farkını görün."

Yüzde 10’luk artış

600 temel ihtiyaç maddesinde yıl boyunca yapılacak fiyat indiriminin satışlara etkisine ilişkin bir soru üzerine de Özerkan, hedef koymadıklarını, beklentilerinin yüzde 10 civarında olacağı yönünde bulunduğunu, bunun daha da artabileceğini söyledi. Özerkan, "Bu kampanyayı da yıl boyunca devam ettirmek istiyoruz" dedi.


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