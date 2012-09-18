Vatandaş telefonla randevu alırken 3 lira mı ödüyor?

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Merkezi Hastane Randevu Sistemi Alo 182 hattıyla ilgili kafalara takılan soru işaretlerini Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a sordu. Nazlıaka, “Randevu alma süresinin uzaması nedeniyle vatandaşlarımızın her randevu için 1.5 ile 3 TL arasında ücret ödemek zorunda kaldığı iddia edilmektedir. Bu doğru mu” dedi. Önerge gerekçesinde şu değerlendirmelere yer verildi:

Telefon operatörlerinin kendi tarifeleri

Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile sağlık hizmetlerini adım adım paralı hale getirdiği, hastaları müşteri, hastaneleri ve sağlık birimlerini ise ticarethane gibi gördüğüne ilişkin eleştiriler her geçen gün artmaktadır. Bu iddiaları doğrular nitelikteki uygulamalardan birisi de Alo 182 Merkezi Hastane Randevu Sistemi’dir. Geniş tanıtım ve reklamı yapılan sisteme vatandaşlarımızın herhangi bir sebeple hastaneleri araması durumunda da yönlendirme yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından Alo 182 arandığında ücretlendirmenin her telefon operatörünün kendi tarifesi üzerinden yapıldığı belirtilmektedir.

Her randevu için 1.5 - 3 TL mi veriliyor?

Vatandaşlarımıza yapılan bilgilendirmede ise sadece bir dakikalık telefon görüşme tutarı belirtilmektedir. 10.5 ile 80 kuruş arasında değişen 1 dakikalık bu tarife vatandaşlarımız büyük bölümü tarafından görüşmenin tamamına ilişkin ücretlendirme olarak algılanmaktadır. Randevu alma süresinin uzaması nedeniyle vatandaşlarımızın her randevu için 1.5 ile 3 TL arasında ücret ödemek zorunda kaldığı iddia edilmektedir.

Nazlıaka’nın Bakan Akdağ’a soruları şöyle:

- Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşımıza telefon veya internet üzerinden verilen hizmetler nelerdir? Bunlardan kaçı ücretsizdir? Ücretli olanların tarifeleri nedir?

- Uygulanmaya başlandığı tarihten bu güne kadar Alo 182 hattını arayanların sayısı nedir? Bu aramalar için telefon operatörlerine toplam ne kadar ödeme yapılmıştır? İllere göre dağılımı nedir?

Randevu görüşmesinde ne kadar ödüyor?

- Alo 182’den randevu alan bir vatandaşımızın randevu almak için kullandığı ortalama süre ve bu görüşme için ödediği ortalama ücret nedir?

- Devlet tarafından sunulan sağlık hizmeti üzerinden özel şirketlere para kazandırılmasının hukuki dayanağı nedir? Bu uygulama İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan “Herkesin ülkesinin kamu hizmetlerinden eşit olarak yararlanma hakkı vardır.” hükmüne aykırı değil midir?

- Alo 182 hattına bağlı olarak telefon operatörleri ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan bir anlaşma var mıdır? Kapsamı nedir?

- Alo 182 hattının çalışan personel Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak mı çalışmaktadır? Telefon şirketleri bu personel hizmeti üzerinden elde ettiği gelir için Sağlık Bakanlığına bir ödeme yapmakta mıdır?

- Hastanelerdeki randevu sırasında, Alo 182 hattını arayarak randevu alan vatandaşlarımızın, maddi imkansızlık nedeniyle doğrudan hastaneye gelen vatandaşımızın önüne geçmesi adalet ve hakkaniyetle örtüşür mü?

- Alo 182 hattı AKP’nin sağlık politikalarına bakışının bir uygulaması mıdır? Vatandaşlarımız arasında adaletsizliğe neden olan, insani bir uygulama gibi gözükmeyen, sağlığı bir kar ve rant aracı olarak gören Alo 182 hattını kaldırmayı veya ücretsiz hale getirmeyi düşünüyor musunuz?