Vatandaş, pazarı gezen CHP'li milletvekillerine dert yandı: Fiyatlar çok pahalı, meyve alamıyoruz

CHP İstanbul milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal, Kadıköy’deki Salı Pazarı’nı gezdi. Vatandaşlar, fiyatların pahalı olduğunu, meyve almadıklarını söyledi.

CHP Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal, İstanbul'da esnaf ziyaretlerini sürdürüyor; vatandaşların sıkıntılarını dinliyor. Tekin ve Tanal, bugün de Kadıköy'deki Salı Pazarı’nda pazarcılarla ve halkla bir araya geldi. Milletvekillerine dert yanan vatandaşlar, “Meyve çok pahalı, alamadık” dedi. Alışveriş yapan bir diğer vatandaş ise “Eski fiyatlar nerede, şimdiki fiyatlar nerede” diye konuştu.

"Zeytin fiyatı 30 liradan 48 liraya gelmiş"

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, zeytin tezgâhını ziyaret eden Gürsel Tekin, “TÜİK verileri üzerinden enflasyon hesapları yapılıyor ya… Bir yıl önce bu fiyatlar 29-30 lira idi. 30 liradan 48 liraya gelmiş. Nasıl oluyor, enflasyon verilerine göre” dedi.Tekin, peynir tezgâhına geldiğinde ise “Bu fiyatlara aldanmayın. Bu fiyatlar marketteki satışların yüzde 30-40 altında. Burada 69 lira olan tulum peyniri 80-85 lira” diye konuştu.

"Afrika çiftçisine verilen destek Türk çiftçisine verilse sebze ve meyve daha ucuz olur"

Gürsel Tekin ile birlikte zaman zaman tezgâhın arkasına geçerek satış yapmaya çalışan Mahmut Tanal, “Yoksulluk var, pahalılık var. Vatandaş özellikle bu ayda meyve alamadıklarından şikayetçi. Tarım Bakanlığı Afrika çiftçisine verdiği destekler ve primleri Türk çiftçisine verse Türkiye’deki meyve ve sebze daha ucuz olur. Pazardaki fiyatlara nazaran marketlerdeki fiyatlar bunun 2-3 misli” dedi.

Market fiyatlarının daha yüksek olduğunu belirten Tanal, “Oradaki fiyatlar çok yüksek olduğu için vatandaş bu sıcaklarda pazarlara geldi. Bu yoksulluğun, sefaletin bitmesi için bir an önce erken seçim istediklerine biz tanık olduk" diye konuştu.

Tekin, pazar ziyaretinin sonunda, “Dünyanın en verimli toprağı bizim topraklarımızdır. Domatesi Hollandalılar yetiştiriyor, İngilizler de yetiştiriyor, Almanlar da… Onların domateslerine baktığınız zaman patates yemiş gibisiniz. Ama bizim Sivas domatesimizin, Ankara domatesimizin apayrı bir tadı, lezzeti var. Çengelköy salatalığı, Beykoz çileği… Toprağa kıymayalım” dedi.