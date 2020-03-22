Vatandaş pazarda 'seçmeye' devam ediyor

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında pazarlarda ve marketlerde ürünlerin elle seçilemeyeceğine yönelik Ticaret Bakanlığı'nın kararlarına rağmen, vatandaşlar, ürünleri seçerek almaya devam ediyor. Pazar esnafı ise, "Ben yasak dersem, başka tezgâha gider" diye, uygulamanın devam ettiğini söylüyor.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip Koronavirüs'e karşı önlemler her geçen gün artıyor. Önceki gün de pazar, manav ve marketlerde sebze ve meyvelerin seçilerek alınmaması başta olmak üzere birçok tedbir açıklandı.



Hürriyet gazetesinin haberine göre; İstanbul’daki semt pazarlarında vatandaşlar, tezgâhlarda alışverişini seçerek yapmaya devam ediyor. Tezgâhlar arasında mesafe, pazar çalışanlarında da eldiven yok.



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