Vatandaş krizde şampuan yerine kil kullanıyor

Dünyayı etkisi altına alan küresel ekonomik kriz Türkiye'de de hissedilirken, Kahramanmaraş'ta dar gelirli vatandaşlar şampuan yerine doğal, şifalı ve atadan kalma kil kullanmaya başladı. Kil satışlarından memnun olan Sıddık Akkök ise, "Kriz zamanları bizim işler açılıyor" dedi.



Kahramanmaraş Kapalı Çarşısı'nda 46 yıldır aktarlık yapan Sıddık Akkök, ekonomik kriz nedeniyle vatandaşların şampuan yerine atadan kalma kil kullanma alışkanlıklarının arttığını söyledi. Bölgede kil adı verilen özel toprakla saçlarını yıkayanların sayısının arttığını dile getiren Akkök, özlellikle dar gelirli vatandaşların kendisine müracaat ettiğini kaydetti. Şampuanların beklenen etkiyi verememesi ve fiyatlarının pahalı olmasının kile olan ilgiyi artırdığını söyleyen Akkök, eskiden olduğu gibi birçok kişinin dedelerinden öğrendikleri kil ile banyo yapmaya başladığını ifade etti.



Akkök, "Son yıllarda şampuan fiyatları önemli ölçüde arttı. Çeşit çok ama fiyatları da dar gelirli vatandaşlarımızın cebini yakıyor. Böyle olunca halkımız kilosu 2 TL olan kil ile saçlarını yıkıyor. Son 4-5 ayda satışlarımızda ciddi artış olmaya başladı. Bayanlar geliyor, genç erkekler geliyor. Herkes memnun kalıyor" diye konuştu.



Kilin faydalarını da sıralayan Akkök, "Kil en başta saç dökülmesine iyi geliyor. Ayrıca kepek ve kafa derisi yaralarında etkili oluyor" dedi. Akkök, kaya şeklindeki kilin banyo öncesi ıslatıldığında eriyerek krem şekline geldiğini sözlerine ekledi.

