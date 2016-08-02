Vatandaş, ‘Kenan Evren Bulvarı'nın adını ’15 Temmuz Şehitleri Bulvarı’ yaptı

Adana’da darbe girişimine tepki gösteren bazı vatandaşlar, "Kenan Evren Bulvarı" yazılı tabelaların üstüne "15 Temmuz Şehitleri Bulvarı" yazıları yapıştırdı.

Bazı Adanalılar, darbe girişimine tepkilerini, kentin en işlek bulvarlarından merkez Çukurova ilçesindeki Kenan Evren Bulvarı'nda gerçekleştirdikleri eylem ile gösterdi.

Vatandaşlar, bulvarın giriş ve çıkışlarındaki tabelalara kırmızı ve beyaz renkte "15 Temmuz Şehitleri Bulvarı" yazısı yapıştırdı. Ay ve yıldızın da bulunduğu yapıştırmalarda "Halk iradesi" yazısı da yer aldı.