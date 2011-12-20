Vatandaş kaçak oranını artık görmeyecek

T24 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik faturalarında yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. Yeni düzenleme ile birlikte elektrik faturalarındaki Kayıp kaçak bedeli, sayaç okuma bedeli, TRT payı gibi gider kalemleri "Enerji Bedeli" adı altında tek başlıkta toplanacak.



EPDK, 2012 yılı başından geçerli olmak üzere, faturalardaki söz konusu detayları “Enerji bedeli, nakil bedeli, vergi ve fonlar” olmak üzere 3 başlık altında toplamayı planlıyor. Halen elektrik faturaları “Perakende satış bedeli, enerji nakil bedeli, TRT payı, Enerji Fonu, Belediye Tüketim Vergisi ve Sayaç Okuma Bedeli” olmak üzere 6 kalemden oluşuyor.



Böylece, TRT payı, kayıp-kaçak bedeli gibi detaylar faturalarda ayrı ayrı gösterilmeyecek, “enerji bedeli” adı altında toplanacak. Konu, bugün toplanacak kurulun gündeminde yer alacak.



Kayıp-kaçak ve TRT payının bu yılın şubat ayından itibaren faturalarda detaylı olarak yazılmasıyla kamuoyunda tartışma başlamış ve bazı tüketici dernekleri kayıp-kaçak bedellerinin tüketiciler tarafından ödenmemesi için dava açmıştı.

'Biz daha çok bedel öderiz'



EPDK'nın elektrik faturalarındaki yeni düzenlemelerini değerlendiren İzmir Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Sedat Gülşen, EPDK'nın kayıp kaçak bedeli gizlemektense dağıtım şirketleri üzerindeki denetimi artıracak formüller araması gerektiğini belirtti.



Son bir yıldır devam eden uygulama ile vatandaşın kayıp kaçak bedeli konusunda bilinçlendiğini ve tepkilerin arttığını söyleyen Gülşen, "EPDK belki de yeni düzenlemesi ile bu tepkileri azaltmak, konuyu unutturmak istiyor olabilir. Ama elektrik dağıtımı kar amacı güden şirketler tarafından yapıldığı sürece vatandaş bu bedelleri ödemeye devam edecektir. Tüketici heyetlerinde kayıp kaçak bedeli konusunda onlarca dava var.Unutturmak yerine dağıtım şirketlerinde bu kayıp kaçağa yol açan eksik personel, teknik yetersizlikler gibi nedenlerin üzerine gidilmesi gerekiyor" dedi.





EPDK açıklama yapmıştı



Elektrik faturalarında kayıp-kaçak bedellerinin ayrıntılı olarak gösterilmesi üzerine başlayan tartışmalar üzerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), resmi web sayfasında açıklama yapmıştı.



EPDK'nn Aralık ayı başında yaptığı açıklamada, elektrik faturalarında gözüken ve son günlerde tüketici hakem heyetlerinin iadesine karar verdiği, kayıp-kaçak bedellerinin, bir hesap ayrıştırması olduğunu ve bu bedelin elektrik üretim maliyetinden ayrı tutulamayacağı belirtilmişti. “Kayıpsız bir elektrik üretimi söz konusu olamaz” denilen açıklamada, aksi takdirde tüketicilerin elektrik kesintisini kabullenmesi gerektiği bildirilmişti.





Tüketiciler birliği dava açıyor



Tüketiciler Birliği, elektrikte kayıp kaçak bedelini yargıya taşıyacak. Birlik, bugün İstanbul Bölge İdaresi Mahkemesi’nde dava açacak.



Tüketiciler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Birlik elektrikte kayıp kaçak bedellerini yargıya taşıyacak. Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ gereğince müşterilere tahakkuk ettirilen kayıp-kaçak bedeli, tüm elektrik faturalarına yansıtılıyor.





