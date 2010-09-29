Vatandaş ilaçsız kalabilir!

T24

10 bin doktorun hâlâ MEDULA sistemindeki Doktor Bilgi Bankası'na kayıt yaptırmadığı ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 1 Ekim'den itibaren sistemde kaydı bulunmayan doktorun yazdığı reçete ve sağlık raporlarını karşılamayacak.Uygulamaya 1 Mart 2010'da geçmeyi planlayan SGK, sisteme girmeyen binlerce doktor olmasından dolayı süreyi iki defa uzatmıştı.Türkiye'deki tüm doktorların kayıt altına alınmasıyla milyarlarca liralık ilaç harcaması online takip edilecek. Uygulama ile doktorların yazdığı ilaçların türü ve sıklığı kontrol edileceği gibi reçetelerin hangi eczanelerde dağılımının gerçekleştiği anlık izlenecek.Zaman'ın haberine göre, anormal durumlarda hekim uyarılacak, gerekirse yasal süreç başlatılacak. Hasta, reçetesiyle eczaneye gittiğinde muayenesinin yapıldığı tesisin sözleşmesi olup olmadığı, reçeteyi yazan hekimin reçetenin yazıldığı tarihlerde ilgili hastanede çalışıp çalışmadığı ve MEDULA sisteminde kayıtlı olup olmadığı kontrol edilecek.Eczaneler şu ana kadar reçete yazan doktorun kaydığını bulamadığında, sistem üzerinde arama yapıp hekim bilgilerini kendisi dolduruyordu. 1 Ekim'den sonra bu yapılamayacak.Aynı sisteme dahil olan özel hastaneler çok önceden doktorlarının kayıtlarını yaptırdı. Özel sağlık kuruluşlarında çalışan 22 bin civarında hekim sisteme girdi. SGK, kaydı olmayan doktorun faturasını hastaneye ödemiyordu. Kamu hastanelerinde ise böyle bir durum söz konusu olmadığı için konuya önem verilmediği belirtiliyor. Özellikle hastane görevlilerinin bu bilgileri girerken birçok hata yaptığı ileri sürülüyor. Birçok hekimin de bundan haberinin olmadığı ifade ediliyor. Bu arada yıl sonuna kadar tüm aile hekimleri de sisteme kaydedilecek.