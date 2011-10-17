Vatandaş 'güncelleme' sonrası sarma sigara ve sobaya yöneldi

T24 - Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yapılan "güncelleme" sonrası doğalgazdan sigaranın, araç vergilerinden alkollü içecek fiyatlarının yüksek oranda artması vatandaşları alternatif yollara sevk etti. Tütün Üreticileri Birliği Onur Kurulu Başkanı Ahmet Gözlükaya, son yapılan sigara zamlarından sonra vatandaşın sarma sigaraya yöneleceğini öne sürerken, doğalgaza yapılan zamlar da dar gelirli vatandaşı eski ısınma yöntemi sobaya yöneltti.





Sigaraya zam geldi, işte yeni fiyatlar





Güncellemenin ardından yeni zamlar yolda











Önce elektrik ve doğalgaza ardından da Özel Tüketim Vergisi'de yapılan artış vatandaşın farklı yollar aramasına neden oldu.





'Yüksek ÖTV, tiryakiye sigara sardırır'



Tütün Üreticileri Birliği Onur Kurulu Başkanı Ahmet Gözlükaya, son yapılan sigara zamlarından sonra vatandaşın sarma sigaraya yöneleceğini öne sürdü.



Gözlükaya kilogramı 10 TL’ye satılan iyi kalite bir tütünden 350 adet sigara yapılabileceğini söyledi. Gözlükaya, “İyi kaliteli bir tütünün tüccar tarafından alınması 10 TL’yi geçmiyor. Bu tütün ile 350 adet sigara yapılabilir. Yani 350 adet sigara da 10 TL, bir paket sigara da” dedi.



Gözlükaya ANKA’ya yaptığı açıklamada, sigaraya yapılan zamların vatandaşı sarma sigaraya yönelteceğini iddia etti. Gözlükaya, “Zamlar nedeniyle içeride üretilen tütünler özellikle yerli üretilmiş olan doğu tütünleri Bitlis, Muş, Adıyaman çevresinde veya Ege yöresinde yapılacak tütünlerden olaşan karışımlarla her köylü veya her tiryaki kendi sigarasını kendi yapmak zorunda kalacak” diye konuştu.

‘Sarma makineleri ile sigara yapımı çok kolay'



Tütün sarma makineleri ile sigara yapımının çok kolay olduğunu ifade eden Gözlükaya, “Tütünü koyuyorsun sigara yapıyor. Bu basit bir işlem. Millet buna yönelecek. Tütünü kendi içimizde üretmeye başlayacağız yerli tütünle. Doğuda çıkan ince tatlımsı tütünle Ege bölgesinde çıkan nikotini az şekeri çok olan bu tütünün karışımı ile güzel sigara yapılabiliyor” dedi.

Türkiye'deki tütünün yüzde 99'u 4 büyük firmanın elinde



İyi kaliteli bir tütünün kilogramının 10 TL’ye satıldığını söyleyen Gözlükaya, her bir adet sigaraya yaklaşık 3 gram tütün koyulduğunu ve bu şekilde 1 kg. tütünle 350 adet sigara yapılabileceğini bildirdi. Gözlükaya, “Yani 350 adet sigara da 10 TL, bir paket sigara da. Çünkü bu tütünde Özel Tüketim ve Katma Değer vergisi yok” dedi.



Büyük kuruluşların tütün üreticilerinin Birlik halinde faaliyet göstermesine pek sıcak bakmadığını söyleyen Gözlükaya, “Bu konunun üzerine çok gittik. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) ile de görüştük. Ağırlık koyamıyoruz sektöre. Üreticileri bir araya getirmemizi büyük firmalar istemiyor. Tek vücut olalım istemiyorlar. 4 büyük firma Türkiye’de üretilen şark tütününün yüzde 99’una hakim” diye konuştu.

Doğalgaz zammı vatandaşı sobaya yöneltti





Havaların son birkaç günde soğuması ve doğalgaza yapılan zamlar, dar gelirli vatandaşı eski ısınma yöntemi sobaya yöneltti. Doğalgazın İstanbul'un hemen her yerine ulaşmasına rağmen vatandaş sobadan vazgeçmiyor. Eminönü tarihi Sobacılar Çarşısı’nda soba satan esnaf, “Soba mevsimi geldi hareketlilik var ancak doğalgaz faturalarının gelmesiyle birlikte hareketlilik artacak” diyor.



Eminönü Sobacılar Çarşısı’nda soba imalatı yapan ve satan 50 yıllık esnaf Cemil Ezer, havaların soğumasıyla çarşıda bir hareketlilik yaşandığını söyledi. Ezer, asıl hareketliliğin ilk doğalgaz faturalarından sonra yaşanacağını ifade etti.



Çarşının köklü esnaflarından Ömer Çelik’te doğalgaz zammı sonrasında kullanıcılara gelecek olan faturaların satışları etkileyeceği görüşünde. Çelik “Vatandaş faturalardan sonra kesin kararını verecek” dedi.

'Isınamıyoruz, fatura da kabarık geliyor'



Sobacılar çarşısında evi için soba bakan Kemal Kurt, evinde doğalgaz olmasına rağmen soba almaya karar verdiğini belirtti. “Bu yıl doğalgaz kullanmayacağız” diyen Kurt “İstediğimiz gibi ısınamıyoruz. Faturalarda kabarık geliyor. Başka çaremiz yok.” şeklinde konuştu. Çarşıda soba bakan başka bir alıcı, “Doğalgaz, soba ateşinin verdiği tadı vermiyor. Hiç ısınamıyoruz. Geçen yıl en düşükte kullandığımız halde 300 TL fatura geldi. Bu yıl soba yakmayı düşünüyoruz” dedi.

Sobayı üstten yakın



Sobacı esnaf evlerde kullanılan sobaların verimli kullanılması ve zehirlenmelerin önüne geçmenin püf noktalarını da anlattı. Kömür kullanılan bir sobada en çok dikkat edilecek konunun hava akımını sağlamak olduğunu belirten soba ustaları, bunun için boru ile soba arasındaki panel sürekli açık olacak dedi. Sobanın daha iyi yanması için ön tarafındaki ve üstteki deliklerin açık olmasına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden ustalar, ateş harlandığı zaman bu kapakların hafif şekilde kapatılabileceğini söyledi. Sobacılar, üstten yakılan bir sobanın daha verimli yanacağını anlattı.



Sobacılar çarşısında neredeyse her bütçeye uygun soba bulmak mümkün. 80 TL ile 600 TL arasında satılan sobaların çeşitleri de çok. Evde üzerinde yemek pişirilebilen kuzineli sobalar, kovalı sobalar ya da şömine havası veren sobalar alıcı bekliyor.



