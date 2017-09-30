Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan tarafından açıklanan "Orta Vadeli Program" ile birlikte Meclis'e sunulan "torba yasa tasarısı"na ilişkin olarak Sözcü'de yer alan haberde, "Vatandaş, 'Ceplerimiz boş, canımızı mı alacaklar' diyor" ifadesine yer verildi.

Getirilen vergi artışına tepki gösterilen haberde, "torba yasada telefondan internete, kiradan mobilya ve beyaz eşyaya, kredilere kadar pek çok vergi zammı olduğu ortaya çıktı" dendi.

Sözcü'nün birinci sayfasında yer alan haberde şunlar kaydedildi:

İktidar öyle bir zam torbası hazırladı ki, milletin iflahını kesti... Yüzde 40'lık MTV artışı, zaten borç batağındaki vatandaşı çıldırttı. Vatandaş, "Ceplerimiz boş, canımızı mı alacaklar" diyor.

Milyonlarca orta ve dar gelirli vatandaş kara kara düşünüyor. İktidar, borç yükü altındaki Hazine'yi, oldurmak için elini milletin cebine uzattı... 2018'de, vergi zamları altında inceleyeceğiz.

Türkiye dün yüzde 40'lık MTV zammını konuşurken torba yasada, telefondan internete, kiradan mobilya ve beyaz eşyaya hatta kreilere kadar pek çok vergi zammı olduğu ortaya çıktı.

Kaşıkla verdiklerini kepçeyle topluyorlar

İşçi, memur ve emekliye zam söz konusu olduğunda cimri davranan iktidar, çift haneli vergi zamlarıyla, cepleri boşaltacak...

