Demirel eşini ayakta uğurladı

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden 65 yıllık eşi Nazmiye Demirel'i son yolculuğuna uğurladı. Rahatsızlığı nedeniyle ayakta durmakta zorlanan Süleyman Demirel, kendisi için getirilen sandalyeyi istemedi ve ayakta saf tuttu. Cenazeye Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen çelenk de bir vatandaş tarafından kırıldı.

Cenaze törenine TBMM Başkanı Çiçek, Hükümet adına Başbakan Yardımcısı Arınç, CHP'nin eski ve yeni genel başkanları, MHP lideri ile çok sayıda kişi katıldı. Hürriyet'ten Turan Yılmaz - Rıza Özel'in haberine göre, Başbakan Erdoğan'ın gönderdiği çelenk bir vatandaş tarafından kırıldı. Törene katılanlar çelengin kırılmasını kınarken, çelenk cami dışına çıkarıldı.

Demirel, iki kişinin yardımıyla yürüyebildi

Demirel'in uzun süredir tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinden ailesi ve yakınları tarafından alınan cenazesi, Çankaya Belediyesine ait cenaze aracıyla dün Isparta'ya gönderildi.

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir kendisi de Güven Hastanesi'nde tedavi olan Süleyman Demirel, eşinin cenaze töreni için Güniz Sokak'taki evinden saat 09.15'te çıktı.

İki kişinin yardımıyla yürüyebilen Demirel, saat 10.00'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan, Isparta Süleyman Demirel Havaalanı'na özel uçakla gitti. Aprona kadar özel aracıyla giden Demirel, kendisini takip eden gazetecilere aracın içerisinden şapkasını çıkartarak selam verdi.

Demirel, törenin ardından Ankara'ya dönecek

Özel uçakla Isparta Havalimanı'na inen Demirel'i Isparta Valisi Memduh Oğuz ile Mehmet Ağar, Cavit Çağlar, Agah Oktay Güner ve diğer yetkililer karşılaştı. Korumaları ve doktorları eşliğinde uçaktan güçlükle inen Demirel, daha sonra 200 metre mesafedeki İslamköy'e gideceği helikoptere minibüs ile gitti.



Demirel, ardından helikopter ile eşi Nazmiye Demirel'in cenaze törenine katılmak üzere İslamköy'e hareket etti. Törenin ardından Süleyman Demirel, saat 17.00'de tekrar Ankara'ya dönecek.

Başbakan'ın çelengi kırıldı

Isparta'da merhum Nazmiye Demirel için İslamköy Şehriban Hatun Cami'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç birlikte geldi. Daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski genel başkan Deniz Baykal birlikte cenaze töreninin yapıldığı camiye geldi. Törene katılmak üzere Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve iş adamı Rahmi Koç da birlikte Isparta'ya gitti. Camiye en son gelen lider MHP lideri Bahçeli oldu.

Tören başlamadan hemen önce cami avlusunda yan yana bir çok çelengin olduğu görüldü. Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan da çelenk göndermişti. Başbakan Erdoğan'ın gönderdiği çelenk bir vatandaş tarafından kırıldı. Kırılan çelenk kaldırıldı, vatandaşlar da çelengin kırılmasına tepki gösterdi.

Törene siyasi parti liderleri dışında eski bakanlardan Mehmet Ağar, Cavit Çağlar, Hüsamettin Cindoruk, Yaşar Topçu, İbrahim Gürdal, Murat Karayalçın, Fenerbahçe eski Başkanı Ali Şen, Demirel ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş da katılıyor.

Cenazeye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KKTC Başbakanı İrsen Küçük, Ergenekon Davası’nın tutuklu sanıkları İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal ve İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Ergenekon’un firari sanığı Bedrettin Dalan da çelenk gönderdi.