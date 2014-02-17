Vatandaş: Açız; İçişleri Bakanı Ala: Şeytan taşlamakla uğraşıyoruz!



Erzincan'ın Hınıs İlçesi'nde Hikmet Çerçi isimli bir vatandaş, bir okulda 800 TL ile çalıştığını, 4 nüfusa bakamadığını söyledi. Daha sonra karnını gösteren Çerçi, “Açız, geçinemiyoruz. 4 çocuğa bakıyorum. ‘Çocuk yap’ diyorlar. Nasıl geçineceğiz 800 lirayla?” dedi.

Orhan Yıldırım'ın CİHAN'da yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Efkan Ala ise şu cevabı verdi: “Biz istiyoruz ki ekonomimizi büyütelim. Büyütürken de siyaseten ve ekonomi büyüsün derken Ankaralarda, orada neler oluyor sen de biliyorsun. Bak biz sizin problemlerinizle bir yere getirelim diyoruz. Bir de şeytan taşlamakla uğraşıyoruz. Bir sürü efendim önümüze engeller konuluyor, şey oluyor. Şimdi diyorsun ki nasıl oy vereyim? Oy vermezsen zayıflatırsın bak. Ben senin durumunu daha güzelleştirmek, iyileştirmek için geliyorum, gelmeye çalışıyorum.”

Bu arada Bakan Ala, BDP seçim bürosunun önünden geçerken partilileri selamladı. BDP’liler ise Bakan Ala’ya zafer işareti ile karşılık verdi.