Vatandaş, açılımları samimi bulmadı

A&G araştırma şirketinin 33 ilde yaptığı araştırma, kamuoyunun büyük bölümünün AKP’nin Alevi ve CHP’nin çarşaf açılımlarını samimi bulmayıp “seçim yatırımı” olarak gördüğünü ortaya koydu.



2 bin 407 kişiyle yapılan araştırmaya katılanların çoğunluğu Kürtçe yayın yapılan TRT 6 (Şeş) kanalını yanlış bulduğunu belirtirken, hükümetin Nâzım Hikmet’i vatandaşlığa geri alan kararı ise olumlu bulundu.



Adil Gür: ‘Seçim yatırımı’ dediler



Adil Gür, araştırma sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “Şirketimizin oldukça geniş kapsamlı bir örneklemde yaptığı araştırmanın çarpıcı sonuçları şöyle özetlenebilir: CHP’nin çarşaf açılımını seçmen samimi bulmamaktadır. CHP seçmeninin yaklaşık yarısı da bu çıkışı desteklemediğini ifade etmiştir. AKP’nin Alevi açılımı da yine seçmenler tarafından yüksek oranda “seçim yatırımı” olarak algılanmaktadır. TRT 6 da Kürtçe yayın yapılması seçmenin çoğunluğu tarafından tasvip edilmemektedir. Araştırmaya katılanlardan AKP seçmeni dışındakiler, DTP de dahil olmak üzere yüksek oranda “Yanlış buluyorum” cevabı vermiştir.”



Araştırmada katılımcılara, “AKP’nin Alevi açılımını nasıl değerlendiriyorsunuz?” diye soruldu. Katılımcıların yüzde 46.9’u, Alevi açılımının “seçim yatırımı” olduğunu söylerken, yüzde 23.8’i “belki seçim yatırımı ancak yine de olumlu bir gelişme” dedi. “Destek verip, doğru bulduğunu” söyleyenlerin oranı ise yüzde 16.9 oldu. Eğitim yükseldikçe “Seçim yatırımı” diyenlerin oranı da yükseldi. Alevilerle ilgili girişimleri samimi bulmayanların yüzde 57.8’inin üniversite mezunu olması dikkat çekti. Konuyu partiler bazında da değerlendiren araştırmaya göre, AKP seçmeninin yüzde 35.9’u “Doğru buluyor ve destekliyorum” derken, CHP seçmeninin yüzde 74.7’si “Seçim yatırımı” görüşünde.



Çarşaf açılımı samimi değil



Seçmen nüfusun yüzde 52.6’sı, CHP’nin çarşaf açılımını samimi bulmadığını, tamamen seçim yatırımı olduğunu söylerken, yüzde 17.2’si ise, “Belki seçim yatırımı ama olumlu bir gelişme” yorumunda bulundu. “Doğru buluyorum, destekliyorum” diyenlerin oranı yüzde 6.1’de kalırken, “CHP’ye yakışmıyor, yanlış buluyorum” diyenlerin oranı yüzde 15.3 oldu. Eğitim seviyesi yükseldikçe, “belki seçim yatırımı ama olumlu bir gelişme” diyenlerin oranı arttı.



Araştırmada ele alınan konulardan biri de TRT’nin Kürtçe yayın yapan TRT 6 (Şeş) kanalıydı. TRT tarafından Kürtçe yayın yapılmasını, katılımcıların yüzde 39.9’u doğru bulurken, yüzde 46.4’ü yanlış bulduğunu söyledi. Marmara, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde “Yanlış buluyorum” cevapları genel ortalamanın üzerine çıktı. AKP seçmeninin yüzde 58.8’i Kürtçe kanalı doğru bulduğunu, MHP seçmeninin 70.1’i, CHP seçmeninin ise yüzde 59.1’i yanlış bulduğunu söyledi.



Nazım’ın vatandaşlığına destek



Araştırmaya katılanlara, “Hükümetin Nâzım Hikmet’in vatandaşlığa geri alan kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?” diye de soruldu. Bu soruya katılımcıların yüzde 46.6’sı, “Geç bile kalınmıştı, çok doğru yapıldı” derken, yüzde 33.1’i bu soruya cevap vermedi, ya da fikrinin olmadığını söyledi.



Eğitim yükseldikçe “Çok doğru yapıldı” diyenlerin oranı arttı. Üniversite mezunlarının yüzde 64.6’sı vatandaşlığa geri alınma kararını destekledi. Partiler bazında bakıldığında ise, CHP seçmeninin yüzde 68.5’i, AKP’li seçmeninin ise yüzde 44.9’u “Geç bile kalınmıştı, çok doğru buluyorum” dedi.



Araştırmanın künyesi



Araştırma 17-19 Ocak 2009 günleri Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde, 33 il ve 121 ilçede bunlara bağlı 134 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 1.201’i kadın toplam 2.407 denekle, hanede yüz yüze görüşme metoduyla yapıldı.



Çalışmanın yürütüldüğü 33 il şunlar: Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Aydın,Batman, Bolu, Bursa, Balıkesir, Bingöl, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İçel, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Ordu, Samsun, Trabzon, Van ve Zonguldak.



