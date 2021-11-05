"Vatandaş 5 liralık peynir, 3 TL'lik zeytin alıyor, bakkaldan çıkarken utandığı için cebine koyup götürüyor evine"

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, bakkal bakkal dolaşarak esnafın ve vatandaşların durumuna yönelik tespitlerde bulundu. Bir bakkal, vatandaşların 5 liralık peynir, 3 liralık zeytin aldığını, bakkaldan çıkarken utandığı için cebine koyup, evine götürdüğünü söyledi.

CHP'li Burhanettin Bulut, mahalle bakkallarını gezerek, ekonominin durumunu gözler önüne serdi. Zincir marketlerin arasında ekonomik olarak ayakta kalma mücadelesi veren bakkal esnafının iki ayrı defter tutmak zorunda kaldığını belirterek, "Biri tahsil edilememiş, edileceğine umut kalmayan veresiye defteri diğeri de güncel veresiye defteri. Vatandaş 5 TL'lik peynir, 3 TL'lik zeytin alıyor. Bakkaldan çıkarken utandığından cebine koyup öyle götürüyor" dedi.

Esnafa, "Borç defterlerinin durumu nasıl?" diye soran Bulut'a, vatandaşın borçlarının ikiye katlandığını, ödeyemeyenlerin dükkana uğramadığını, işlerin yarı yarıya düştüğünü belirtti.

Esnaf dertli: Veresiye vermezsek, insanlar o günü aç geçiriyor

Sözcü gazetesinin haberine göre; fiyatların aşırı pahalı olduğunu ifade eden esnaf şunları kaydetti: "80 TL'ye sattığım ayçiçek yağını 95 TL'den aldım. Ayçiçek yağı şu anda 105 TL oldu. Peynirin kilosu 70 TL'ye çıktı. Vatandaş 5 TL'lik peynir, 3 TL'lik zeytin alıyor. Vatandaş alırken ben utanıyorum. Vatandaş da bakkaldan çıkarken utandığından cebine koyup öyle götürüyor. Biz üzüldüğümüzden veresiye veriyoruz. Veresiye vermezsek, insanlar o günü aç geçiriyor.

Ayak üstü gelenlere satış yapıyoruz. Veresiye veremiyoruz. Borçla verdiğimiz zaman fiyatlar sabit kalmıyor. 2 TL'ye aldığımız malı ertesi gün 3 TL'ye alıyoruz. Fiyatlar aydan aya değil, günden güne değişir hale geldi. Pandemi döneminde hiçbir destek alamadık. Kredi çektik, faiziyle beraber geri ödemeye çalışıyoruz."