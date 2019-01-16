"Vatandaş 1 milyon TL ‘kobi değer kredisi' alıyor, özel bankaya yatırıyor; yıllık net kazancı 74.500 TL oluyor"

T24

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Kredi Garanti Fonu'nun desteğiyle kamu bankalarından verilen kredilerin pratikte nasıl kullanıldığına dair bir anekdotu sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Bingöl, düşük faizle 1 milyon TL'lik kredi çeken bir KOBİ sahibinin yıllık net kazancının 74 bin 500 TL olduğuna dikkat çekti.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bingöl, "Az önce bankada şahit olduğum olay; Vatandaş bugün Ziraat Bankası'ndan aylık %1.54 faizli ve KGF garantili 1 milyon TL 'KOBİ değer kredisi' alıyor. Aynı parayı başka özel bir bankaya mevduata yatırıyor ve bu işten yıllık net kazancı 74.550₺ oluyor. Şaka gibi!" dedi. Bingöl, takipçilerinden gelen yorumların üzerine de şunları söyledi:

"Değerli arkadaşlar burada asıl mesele vatandaşın ne kazandığından öte böyle bir imkanın diğer insanların (kul hakkı) hakkının gözetilmeksizin kullanabilmesi ve bunun doğal, olağan bir davranış haline gelebilmesi. Mesele, ahlaki erozyon!"