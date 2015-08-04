‘Vatana ihanet’ soruşturması görevine mal oldu



Almanya'da "netzpolitik.org" adlı bir haber portalında gizli belgeleri yayınladıkları gerekçesiyle iki gazeteciye karşı ‘vatana ihanet' suçlaması yönelten Federal Başsavcı Harald Range ile Adalet Bakanı Heiko Maas arasındaki gerginlik, Başsavcı'nın görevinden alınması ile sonuçlandı.

Adalet Bakanı Heiko Maas, Berlin'deki açıklamasında Federal Başsavcı Harald Range'nin emekliliğe ayrılması için işlemlerin başlatılacağını duyurdu. Bakan, “Federal Başsavcı'ya görevini ifa edişi ile ilgili olan güvenimin kalıcı olarak sarsıldığını bildirdim” dedi. Maas, Range'nin halefi olarak Münih Başsavcısı Peter Frank'ı önereceğini ifade etti.

Gazetecileri açtığı soruşturma nedeniyle hükümetin eleştirileri ile karşı karşıya kalan Range, görevinden alınmadan önce düzenlediği basın toplantısında Adalet Bakanı Maas'ı soruşturmaya ve yargı bağımsızlığına müdahale etmekle eleştirmişti. Range, ayrıca Adalet Bakanlığı'nı “netzpolitik.org” internet sitesinin yayınlanan belgelerin devlet sırrı olup olmadığını inceleyen bilirkişi heyetinin raporunu hazırlamasını engellemekle suçladı.

Tartışmalı soruşturma

Almanya'da iç istihbarat örgütünün gizli belgelerini yayınladıkları gerekçesiyle “netzpolitik.org” sitesinde yazılar yazan iki gazeteci hakkında Harald Range tarafından "vatana ihanet" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Sitede Anayasayı Koruma Dairesi'nin internetteki izleme faaliyetlerinin kapsamını genişletilmesi planlarının ele alındığı iki ayrı haber yayınlanmıştı. Haberlerde, kurumun gizli belgelerinden alıntılara yer verilmişti.

Soruşturmaya eleştirel yaklaşan politikacılar basın özgürlüğünün ihlal edildiğini savunmuş, Almanya Başbakanı Angela Merkel de soruşturmaya mesafeli yaklaşmış, Adalet Bakanı Heiko Maas da eleştirilerini dile getirmişti.

Artan baskılar üzerine soruşturma geçici olarak durdurulmuştu. Federal Başsavcı Range, soruşturmaların devam etmesi için bilirkişi raporunu bekleyeceğini açıklamıştı.