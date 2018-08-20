Vatan yazarından Galatasaray'a: Galibiyet örtmez yaşanan futbol felaketini

Vatan gazetesinin spor yazarlarından Mehmet Ayan, Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı ve '1-0'lık skorla kazandığı maçın ardından, takımın performasını değerlendiren bir yazı kaleme aldı.

Ayan, Galatasaray'ın Göztepe maçındaki 'oyun, anlayış, ritm ve tempo'suyla 'Şampiyonlar Ligi'nde 1 puan bile alamayacağını' söyledi ve 'alınan galibiyetin yaşanan futbol felaketini örtemeyeceğini' ifade etti.

Gazetenin bugünkü (20 Ağustos 2018) nüshasında yayımlanan yazının ilgili bölümü şöyle:

"Bu oyun, bu anlayış, bu ritm, bu tempo Şampiyonlar Ligi’nde 1 puan bile alamaz! G.Saray, bu haliyle ligde de zorlanır! Biraz ısıran, tempo yapan, oyunu kanatlar doğru yayan, merkezi 2’ye 1’lerle sıkıştıran her orta seviye Anadolu takımı, Türk Telekom’dan puanlar alır! Beşiktaş, Başakşehir gibi oturmuş, F.Bahçe gibi kaliteli ayaklara sahip takımlara içeride dışarıda şansınız az!

Acı bunları okumak biliyorum G.Saray taraftatarı için. Ancak sportif vicdanınızı aklınızla birleştirirseniz hangisi yanlış? 61’de Emre’nin girişi ile kalite kattığı ön alan oyununun yarattığı heyecan yeterli mi başarılı olmaya! Beto, Poko ve Castro gibi 3 temel oyuncusu olmayan Göztepe’ye son dakikalara kadar pozisyon üstüne pozisyon vermek neyle açıklanabilir? Sende de Serdar ve Garry yok ancak yerine oynayanların ‘Bu kadar eksik’ olması nasıl açıklanabilir?



Galibiyet örtmez yaşanan futbol felaketini..."

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