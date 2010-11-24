Vatan yazarı Mutlu'dan Baydemir'e: Yine hassiktir desene

T24 - Vatan gazetesi yazarı Mustafa Mutlu, KCK soruşturmasındaki gözaltıları eleştirirken "Hassiktir diyoruz" ifadesini kullanarak küfür etmekten kaçınmayan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'e aynı üslûpla hitab etti. "Silahlı mücadelenin milâdı dolmuştur" dediği için PKK'nın tepkisini çeken Baydemir'e Mutlu, "Delikanlıysan yine 'Ha....tir' desene" diye seslendi. Mutlu, çocukluğunda duyduğunu belirttiği "Siktir! Siktirmezsen mum diktir" tekerlemesini Baydemir için kullandı.



Mustafa Mutlu'nun "Osman Baydemir... Delikanlıysan yine 'Ha....tir' desene" başlığı ile yazdığı, Vatan gazetesi yönetiminin de yayımladığı (23 Kasım 2010) yazı şöyle:







Osman Baydemir... Delikanlıysan yine 'Ha....tir' desene



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, aralarında DTP‘li belediye başkanlarının da bulunduğu gözaltı operasyonlarına tepki göstermiş, hükümetin ve devlet aklının kendilerini “şahin ve güvercin” diye ayırdığını belirterek, “Ha....ir diyoruz” demişti!



Aradan çok da fazla zaman geçmedi...



Terör örgütünün eli kanlı reisi Abdullah Öcalan’ın, “Silahlar milâdını doldurdu” sözü nedeniyle Osman Baydemir‘i ağır sözlerle eleştirdiği geçenlerde gazetelere yansıdı.



Vatan dün Öcalan’ın avukatlarına söylediği bu sözlerin tam metnine ulaştı. Öcalan, Baydemir hakkında ağzına geleni esirgemiyor...



İşte bir bölümü:



“Osman Baydemir konuşmuş... Nedir bu Allah aşkına? Bu ne yapmaya çalışıyor, amacı nedir? Çıkıp sorumsuzca ‘Silahlı mücadele miadını doldurmuştur’ diyor. Buna sen nasıl karar verirsin? Bu hakkı nasıl kendinde bulursun? BDP’si de, Ahmet’i de Aysel’i de herkes bırakmış kendi asıl işlerini silahlı güçlerin durumunu konuşuyor, bu konu onlara düşmez. Aysel bile buraya geldi, gittikten sonra harıl harıl herhalde kendi işini yapacak diye düşündüm ama bir baktım ki o da silahlı güçlerle ilgili konuşuyor. Çıldırıyorum, söyleyecek söz bulamıyorum, kerizler mi? ABD’si, Avrupa’sı bile artık bu konuda beni tek etkili-yetkili kişi olarak görürken bunların yaptıkları açıklamalara bakın! Silahlı güçler miadını doldurduğunda sen düşünmüyor musun, o koltuğunda iki ay oturabilir misin? Bu adam ya bir yerlere dayanıyor, sahte liderliğe oynuyor, bir gücün uzantısı, birilerinin adamı ya da böyle basın karşısında şov yapan, şovmen, hophop, işgüzar biri... Benim aklıma başka bir şey gelmiyor.



Osman’ın önünde üç seçenek var: Bir, ya derhal istifa eder gider Diyarbakır’da o AKP’ye yakın STK’larda çalışır. İki, kapsamlı-samimi bir özeleştiri verir, görevinde kalır. Üç, gider evinde oturur, işine gücüne bakar. Bunları gidip kendisine anlatacaksınız, gidip bizzat konuşacaksınız. Anlatmazsanız; aksi takdirde sizi sorumlu tutarım.”



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Öcalan’ın avukatları elbette bu sözleri Baydemir’e de iletti...



Günlerdir, “Acaba Osman Baydemir, Öcalan’ın bu sözlerine nasıl bir yanıt verecek” diye merakla bekliyorum ama Baydemir‘den “çıt” çıkmıyor!



Kendisine yönelik bu ağır sözleri “duymamış” gibi yapıyor!



Dün hükümete ve devlete küfrederken ağzından saçtığı salyaları, paşa paşa yutmak zorunda kalıyor!



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Şimdi çocuklar terbiyeli, bilmezler...



Bizim çocukluğumuzda bu lafın bir tekerlemesi vardı:



“Sİ..r” diyen ağzı bozuk arkadaşlara, “Sen si...r, si....emezsen mum diktir” diye yanıt verilirdi...



Görünen o ki Türkiye Cumhuriyeti’nin yasalarına göre görev yapan...



Bu ülkenin en büyük illerinden biri olan Diyarbakır’ı Belediye Başkanı olarak yöneten...



Maaşını da Türkiye Cumhuriyeti Devleti‘nden alan Sayın Osman Baydemir, hükümete ve devlete ettiği o küfrü, kendisini yerin dibine sokan çete reisine edemiyor, “Ha....tir” diyemiyor!



Yani... Devlete karşı terbiyesizleşirken...



Eli kanlı teröristin karşısında, “mum işiyle iştigal” ediyor!



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Görünen o ki; Osman Baydemir’in siyasi (!) hayatının sonu öyle ya da böyle geldi.



Haberiniz olsun; eğer tanıdığınız iyi bir “mum”cu varsa, kendisine iş arıyoruz!





