‘Vatan ve millet’ sevgisi ile fiyatı indirdik

T24 - Hazirandaki seçimlerde kullanılacak oy pusulaları için iki ihaleyi de kazanan ancak önceki ve sonraki teklifinde oluşan 11 milyon liralık fark ile dikkatleri çeken Korza firmasının yetkilisi Hüseyin Kozan, “Bu ihalenin hakkı 9-10 milyon lira, vatan-millet ve demokrasi sevgisi ile zararı göze alarak bu işi üstlendik” dedi.



Oy pusulası basımı için açılan ilk ihaleyi 11 milyon 990 bin lira, bunun iptal edilmesinden sonra açılan 2’nci ihalede ise 899 bin lira fiyat vererek tartışmalara neden olan Korza firmasına göre, işin hakkının 9-10 milyon lira olduğunu açıkladı. Korza firmasınının yetkilisi Hüseyin Kozan, ihalede gerekli rekabet koşullarının oluşmasıyla fiyatı üç günde “13’te 1’e” indirmesini, “Vatan-millet, demokrasi sevgisi” ile açıklarken, “Bu millete feda olsun” dedi.



Firmanın adı değişti

Hürriyet gazetesinden Süleyman Demirkan'ın haberine göre; ihalede verdiği fiyatla kafaları karıştıran, ihaleye ilişkin kuşkulara neden olan firmanın yetkilisi olarak sorulamızı yanıtlayan Hüseyin Kozan, ilk konuşmasında Korza’nın sahibi olduğunu söylerken, daha sonra aslında Kozan firmasının sahibi olduğunu, ancak Korza’nın asıl sahibinin Halil Öztürk olduğunu, kendisinin ona danışmanlık yaptığını açıkladı. “Kozan” adlı firmanın içi boşaltılarak, yoluna “Korza” olarak devam ettiği, bu yolla devlete olan milyonlarca liralık borçtan kurtulmaya çalıştığı iddiaları üzerine de Hüseyin Kozan, “Onların bu ihale ile hiç ilgisi yok. Korza’nın ne Maliye’ye, ne de SGK’ya 25 kuruşluk dahi vergi ve sigorta prim borcu yok” yanıtını verdi.



Rakipler de indirim yaptı

İhalelerde verdikleri teklifler arasındaki uçurumu ise Kozan, şöyle açıkladı: “Biz, açık artırma ihalesine 9.490 milyon lira, Semih Ofset de 9.300 milyon lira teklif verdi ve Semih de 940 bine kadar indi. Biz 41 bin lira daha düşük fiyat verdik. Demek ki yüksek teklif verilebiliyor. Rakiplerimiz indirime devam etselerdi 100 liraya kadar inip bu ihaleyi almaya şartlanmıştım. İçeride yaklaşık 4.5 milyon lira teminatımız var. Verilen bir aylık sürede işi tamamlamak için matbaa kapanacak ve başka hiçbir iş yapamayacağız. İşi yetiştiremezsek 300 milyon lira cezası var. Bunlar düşünülünce, bu ihalenin hakkı 9-10 milyon lira civarı idi. 899 bin liraya aldığımız bu işten zarar edeceğimiz kesin.”



Zamanında yetiştireceğiz

“Şimdi bizim derdimiz bu işi alnımızın akıyla zamanında tamamlamak” diyen Kozan, şöyle konuştu: “Bir demokrasi şöleni olan seçimlerin sağlık içinde yapılması önemli. Biz, şu andan itibaren personelimizle ve devletin görevlendirdiği yetkililerle birlikte gece-gündüz çalışarak işi zamanında tamamlayıp YSK’ya teslim edeceğiz.”



İptali bir kişinin direnişi sağladı

11 milyon 990 bin lira bedelle tamamlanan ilk ihalenin iptalinde, ihaleyi yapan Devlet Malzeme Ofisi’nin Üç Nolu Satınalma Komisyonu üyelerinden birinin etkili olduğu belirtiliyor. Basım sektörünü iyi bilen bu üyenin, bu işin en fazla 3 milyon liraya yapılacağını belirterek, “Ben bu fiyatın altına imza atmam” demesi, ihalenin iptalinde önemli rol oynadı.



Şirket hisseleri 3 yılda 3 kere el değiştirdi

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ne göre Korza Yayıncılık Basım ve Sanayi Limited Şirketi, 9 Ocak 2008’de Hamdi, Hüseyin ve İsa Kozan ortaklığı ile kuruldu. Kurulduktan 12 ay sonra 1 milyon lira sermaye ile şirkette hisse devri yapıldı. Kurucu ortaklardan Hüseyin Kozan şirkette kalırken, Hamdi ve İsa Kozan, hisselerini Azerbaycan’da Qismet Yayıncılık’ın sahibi Zahid Muammadrzayev’e sattı. 30 Aralık 2009’daki yönetim kurulu toplantısında ise Halil Öztürk ve Hüseyin Selvi şirketin yeni ortakları oldu.