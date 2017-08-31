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Vatan Şaşmaz'ın eşinden ilk açıklama: Her zaman kalbimde, bizimle olacak

Vatan Şaşmaz, eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmüştü

31 Ağustos 2017 17:08

Eski manken Filiz Aker tarafından İstanbul'da bir otel odasında öldürülen sunucu Vatan Şaşmaz'ın eşi Yasemin Adalı Şaşmaz, cinayetin ardından ilk kez açıklama yaptı. "Gerek konunun hassasiyeti, gerek yaşadığım tarifsiz acı ve hissettiklerim dolayısıyla söyleyecek çok fazla sözüm olamıyor malesef" diyen Yasemin Adalı Şaşmaz, "Söyleyebileceğim ve bildiğim tek şey; en değerli varlığım eşim Vatan'ın, her zaman kalbimde, her zaman bizimle olacağıdır" ifadesini kullandı. 

Yasemin Adalı Şaşmaz'ın, basın mensuplarına gönderdiği yazılı açıklaması şöyle:

"Sevgili eşim, bebeğimin babası, karakteri, güleryüzlülüğü, adamlığı, iyi kalpliliği, hiç bozmadığı çizgisiyle tüm Türkiye'nin ve hepinizin çok sevdiğini bildiğim; bir çoğunuzun mesai arkadaşlığı yaptığınız Vatan Şaşmaz'ın ardından hepinizin benden bir açıklama beklediğinin bilincindeyim.

Gerek konunun hassasiyeti, gerek yaşadığım tarifsiz acı ve hissettiklerim dolayısıyla söyleyecek çok fazla sözüm olamıyor malesef. Söyleyebileceğim ve bildiğim tek şey; en değerli varlığım eşim Vatan'ın, her zaman kalbimde, her zaman bizimle olacağıdır...

Öncelikle hepinize cenaze boyunca gösterdiğiniz anlayıştan dolayı çok teşekkür ederim. Bundan sonraki dönemde de, başta doğacak bebeğimiz, sonrasında ben, ailem, Safiye annem ve de Vatan'ın anısına olan saygınızdan ve sevginizden dolayı anlayışınızın devam etmesini diliyorum.

Yapılacak haberler ve yayınlanacak görüntülerin içerikleri ile ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesindeki tutumunuzu devam ettirmeniz,asılsız haberlere, dedikodulara prim vermemeniz, bu zor dönemde de bize verebileceğiniz en büyük destek olacaktır."

Saygılarımla
Yasemin Şaşmaz

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