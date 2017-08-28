Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker'in yeğeni: Teyzem Vatan'a yıllardır platonik aşk besliyordu

Vatan Şaşmaz'ı Beşiktaş'taki Conrad otel'de öldüren eski manken Filiz Aker'in yeğeni, Dora, teyzesinin Şaşmaz'a platonik aşık olduğunu söyleyerek "Teyzem yıllardır Vatan’a aşıktı platonik olarak. İnan teyzeme üzülüyorum. Ama o kadar da çok Vatan’a üzülüyorum ki. Eşi hamile miymiş onu da bilmiyorum. Sadece bana yarım saat yukarı çıkıyorum diye diretti. Bir arkadaşım dedi, geliyorum dedi. Teyzem uzun zamandır burada kalıyordu. Yaklaşık bir senedir falan" dedi.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'a konuşan Dora'nın açıklamaları şöyle:

“Cafedeydik. Oturuyorduk duygusal konuşmalar yapıyordu. Çok mutluyum diyordu. 'Hiç bu kadar mutlu olmadım ama benim mutluluğum seni üzebilir sakın üzülme falan filan' diyordu. 'Bir yarım saat yukarı çıkacağım bir arkadaşımla görüşeceğim' dedi.

10 dakika geçti aradım geliyor musun, canım dedim, geliyorum dedi. Sonra yine zaman geçti aradım telefonu kapalıydı. Otelden de aradım. yukarı çıktım kapıyı çaldım kimse açmıyor. Teyzeme ona ulaşamıyorum dedim. Güvenlik aldık resepsiyondan. Kapıyı açtırdık. Üst kilit kilitliydi. Kapı açılınca baktık yerde yatıyor Vatan. Kırmızı gömlekli kotlu birini gördük herhalde Vatan’dır bu dedik. Teyzemle Vatan’ın ilişkisi çok daha öncesine dayanıyor şu anda öyle bir şey yoktu. Yeni bir ilişki yoktu. Neden Vatan’la buluştu bilmiyorum. Hiçbirşeyden haberim yok.

Yıllardır planotik aşıktı

Teyzem yıllardır Vatan’a aşıktı platonik olarak. İnan teyzeme üzülüyorum. Ama o kadar da çok Vatan’a üzülüyorum ki. Eşi hamile miymiş onu da bilmiyorum. Sadece bana yarım saat yukarı çıkıyorum diye diretti. Bir arkadaşım dedi, geliyorum dedi. Teyzem uzun zamandır burada kalıyordu. Yaklaşık bir senedir falan. Ben de Ahmet’le evlenince burdan gelin çıktım.

Teyzem iki senedir bu otelde kalıyordu

Teyzemde tutku halindeydi. Vatan’ın hiçbir suçu yok. Teyzemin bitmeyen bir Vatan aşkı vardı. Teyze saçmalama derdim. "Karısını boşayacak benimle evlenecek" derdi. Neden böyle oldu hiç bilmiyorum. Yerde bir adam yatınca Vatan’a olan aşkını bildiğimden odur dedim. Teyzeme çok üzüldüm ama Vatan’a 10 kat daha üzüldüm. Neredeyse iki senedir teyzem bu otelde kaldığından (silahı öyle sokmuş olabilir diyor)... “