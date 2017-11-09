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Vatan Şaşmaz cinayetinde yeni gelişme

Filiz Aker'in kanında alkol ve kırmızı reçete ile satılan psikiyatri ilaçlarına rastlandı

09 Kasım 2017 13:46

Sunucu-oyuncu Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker'in otopsisi tamamlandı. Aker'in kanında alkol ve kırmızı reçete ile satılan psikiyatri ilaçlarına rastlandı.

Şaşmaz, 27 Ağustos akşamı eski manken Aker tarafından bir otel odasında silahla vurularak öldürülmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Filiz Aker'in detaylı otopsisinin tamamlandığı belirtildi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Aker'den alınan doku ve kan numunelerini tetkik eden Kimya İhtisas Kurulu uzmanları eski mankenin kanında yüksek oranda alkol ve kırmızı reçete ile satılan psikiyatri ilaçlarının etken maddelerinin bulunduğunu tespit etti. Ayrıntılı rapor savcılığa gönderildi.

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