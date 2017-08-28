'Vatan Şaşmaz' cinayetinde '2009' iddiası

Sunucu Vatan Şaşmaz ile eski manken Filiz Aker'in 2009 yılında birliktelik yaşadıkları, ancak anlaşmazlık üzerine ilişkilerine son verdikleri ifade edildi. Şaşmaz'ın yakın çevresi, "Aker'in Şaşmaz'dan kopamadığını, sürekli arayarak 'onu çok sevdiğini ve evlenmek istediğini' söylediğini" iddia etti.

Şaşmaz, Aker tarafından İstanbul Beşiktaş'taki Conrad Otel'de otelde dün gece (28 Ağustos 2017) öldürüldü. Şaşmaz'ı sırtından dört kez vuran Aker'in de daha sonra aynı ruhsatlı silahıyla intihar ettiği belirlendi.