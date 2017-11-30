Vatan Partisi'nden Reza Zarrab açıklaması: Muhalefetle ihaneti birbirine karıştırmayın

Doğu Perinçek'in başkanlığını yürüttüğü Vatan Partisi'nin Genel Sekreteri Utku Reyhan, ABD'deki davayla ilgili basın açıklaması düzenledi. Reyhan, yolsuzlukları eleştirenlere karşı çıkarak AKP hükümetinin yanında olduğunu söyledi. "Türkiye'nin egemenliğini tanımayan ve komşularıyla ticaretini 'suç' ilan eden bir davaya Türkiye'de alkış tutanların olduğunu görüyoruz" diyen Reyhan, "Bunların durumu ibretliktir. Muhalefet edeceğim derken ülkeye ihanet noktasına sürüklenenler vardır" ifadesini kullandı.

Davada konunun yolsuzluk ve rüşvet olmadığını iddia eden Reyhan, "Zaten Türkiye'deki bir yolsuzluk iddiasının ABD mahkemelerinde görüşülme olanağı yoktur. Eğer bir yolsuzluk suçlaması olsaydı bu ABD mahkemelerinin görev alanına girmezdi" ifadelerini kullandı.

Reyhan şu açıklamalarda bulundu:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'de görülen davayla eş zamanlı olarak gündeme getirdiği, kamuoyunu ikna etmeyen ve belgeleri basınla paylaşılmayan bu yüzden de "balon" olarak kalan iddialarının da bu operasyonun bir parçası olduğunu söyleyebiliriz. ABD'deki dava için Türkiye'de kamuoyu yaratma görevi bu çevreye verilmiştir. Hem CHP hem de HDP sözcüleri Türkiye'nin egemenliğini tanımayan söz konusu davayla ilgili ısrarla şahsi bir dava algısı yaratmaya çalışmaktadır. Öyle ki bu partilerden bazı milletvekilleri, davayla birlikte ABD'nin AKP'yi iktidardan indireceği ve kendilerini iktidara getireceği hülyalarına bile kapılmışlardır. Bunları uyarıyoruz. Muhalefetle ihaneti birbirine karıştırmayın. Türkiye'de siyaset yapan hiçbir güç, Türkiye'nin egemenliğinin karşısında konumlanamaz.