Vatan Partisi'nden İzmir'de NATO karargahı önünde protesto

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- NATO\'nun Norveç\'te düzenlenen tatbikatında, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın düşman tarafta gösterilmesine bir tepki de İzmir\'den geldi. Vatan Partisi il örgütü, İzmir\'deki NATO karargahı önünde basın açıklaması yaptı. Türkiye\'nin NATO\'dan çıkması istendi.

NATO\'nun Norveç\'te düzenlenen \'Üç Uçlu Mızrak\' isimli müşterek tatbikatında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın düşman tarafta gösterilmesine Vatan Partisi İzmir İl yönetimi ile partililer basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Buca girişinde toplanan partililer, ardından, biraz ileride bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığı önüne kadar yürüdü. Polis geniş güvenlik önlemi alırken, partililer adına basın açıklamasını Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Rıfat Mutlu yaptı.

\"NATO\'DAN ÇIKALIM\"

NATO tatbikatında Mustafa Kemal Atatürk\'ün düşman olarak gösterilmesinin kendilerini şaşırtmadığını söyleyen Rıfat Mutlu, \"Norveç\'teki olay, yalnızca malumun bir kez daha ilan edilmesidir. Bir askeri ittifak olarak NATO, defalarca kez Türkiye düşmanı hareketlerde bulunmuştur. 2 Ekim 1992\'de \'Kararlılık Gösterisi\' isimli NATO tatbikatında Saratoga isimli ABD savaş uçağı, \'Muavenet\' isimli savaş gemimizi sözde yanlışlıkla vurmuş, gemi komutanımız dahil 5 askerimizi şehit etmişti. 1952 yılında üyesi olduğumuz NATO, Türkiye\'ye yönelik tehditler karşısında Türkiye\'yi korumak bir yana her zaman tehdidin kendisi olmuştur. 65 yıldır ülkemiz ABD ve NATO kaynaklı tehditlerle savaşmaktadır\" dedi.

Türkiye\'nin karıştırılması için geçmişte birçok olayın meydana gelmesinin sağlandığını belirten Rıfat Mutlu, şöyle devam etti:

\"NATO ve ABD\'nin içimize yerleştirdiği gladyo, 6-7 Eylül 1955 olaylarından bu yana ülkemizde sayısız tertibe girişti. Kahramanmaraş\'ın, Çorum\'un, Sivas\'ın, 1 Mayıs 1977\'nin, son yıllarda ülkemizde patlatılan bombaların izini sürdüğünüzde ulaşacağınız menzil NATO\'dur. Türk Ordusu\'nu esir almayı hedefleyen Ergenekon ve Balyoz tertiplerini araştırınca karşımıza çıkan NATO\'dur. FETÖ\'yü ve elebaşı Fethullah Gülen\'i kurcaladığınızda keşfedeceğiniz yine NATO\'dur. Çok uzaklara gitmeye gerek yok. 15 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye\'nin savaştığı güç, Fethullah kisvesine bürünmüş NATO\'dur. Afrin\'de, Ayn-El Arab\'da, Kandil\'de Türkiye\'yi hedef alanlar PKK/PYD görünümündeki NATO ve ABD\'dir. PKK/PYD\'ye 3 bin 500 TIR silah veren NATO\'nun elebaşı ABD\'dir. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden ihraç edilen, dolayısıyla \'asker\' kimlikleri kalmayan FETÖ\'cü hain takımını hala istihdam eden yine NATO\'dur.\"

Atatürk\'ü düşman ilan eden NATO\'nun, Türkiye\'nin müttefiki olamayacağını dile getiren Mutlu NATO Genel Sekreteri\'nin \'Bireysel hata\', açıklama ve özürünün kimseyi kandırmaması gerektiğini anlatırken, şunları ekledi:

\"Atatürk\'ümüzü ve Türkiye Cumhurbaşkanını yanlışlıkla düşman ilan ettiklerine inanmamızı bekliyorlar. Bu, Türk milletinin aklıyla alay etmektir. Konu sahte bir özürle geçiştirilemeyecek kadar ciddidir. Hükümet bu sahte hata açıklaması ve özürle yetinecekse Türkiye\'nin karşı karşıya olduğu tehdidi yeterince anlamamış demektir. Hükümet, TBMM\'yi acilen toplamalı, 18 Şubat 1952 tarihli 5886 Sayılı Türkiye\'nin NATO\'ya girişini onaylayan yasayı tartışmaya açmalıdır. Türkiye\'nin Kuzey Atlantik Antlaşması\'ndan çekileceği ilan edilmelidir. Bu antlaşmanın gereği olan bütün diğer anlaşmalardan da Türkiye tek taraflı olarak çekilmelidir. Türkiye\'de NATO ve ABD\'nin kullanımına sunulan Adana İncirlik, Diyarbakır ve Malatya Kürecik başta olmak üzere 15 askeri üs Türk ordusunun kullanımına verilmeli, yabancı güçler ülkeden çıkarılmalıdır. Türkiye, kendi güvenliği için öncelikle İran, Irak ve Suriye gibi komşu ülkeleriyle, ayrıca Rusya, Çin, Orta Asya Cumhuriyetleri ve Hindistan gibi Asya ülkeleriyle sıkı ilişki kurmalıdır.\"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski bakanı ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan da, Norveç\'teki skandala tepki gösterdi. Basın açıklamasından sonra partililer, NATO karargahı önünden ayrıldı.

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