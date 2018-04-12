T24 LogoT24 Logo
Gündem

Vatan Partisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suç duyurusu

Vatan Partisi Aydın İl Başkanı Emre Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentte olan miting yasağını ihlal ettiğini söyledi

12 Nisan 2018 20:40

Vatan Partisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger hakkında suç duyusunda bulundu. Vatan Partisi Aydın İl Başkanı, kentte devam eden miting yasağına rağmen Erdoğan'ın miting yaparak kararı ihlal ettiğini söyledi.

Vatan Parti Aydın İl Başkanı Emre Albayrak, bu sabah Aydın Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu. Aydın Valiliği’nin 10 Mart-10 Nisan tarihleri arasında miting ve benzeri etkinliklerin bir ay boyunca yasakladığını söyleyen Albayrak, 7 Nisan’da günü, AK Parti İl Kongresi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın salonun önünde yaptığı miting yaptığını belirtti.

Adliye açıklama yapan Albayrak, “Yasak, 10 Nisan tarihine kadar geçerli olmasına rağmen 7 Nisan’da partisinin il kongresi için Aydın’a gelen Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı sıfatıyla kongrenin yapıldığı Atatürk Spor Salonu önünde miting gerçekleştirdi” dedi.

Yasak kararına daha önce de tepki gösterdiklerini belirten Albayrak, “Kanun önünde herkesin eşit olduğu ve verilen yasak kararına herkesin uyduğu gibi AKP lideri Tayyip Erdoğan’ın da uyması gerekiyordu. Ayrıca kendi verdiği yasak kararını çiğneyen Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de sorumluluğu nedeniyle Tayyip Erdoğan’ın suçuna ortak oldu. Bu nedenle suç duyurusunda bulunduk” diye konuştu.

ETİKETLER

Vatan PartisiAydınmitingCumhurbaşkanı Tayyip Erdoğansuç duyurusu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24