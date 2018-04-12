Vatan Partisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suç duyurusu

Vatan Partisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger hakkında suç duyusunda bulundu. Vatan Partisi Aydın İl Başkanı, kentte devam eden miting yasağına rağmen Erdoğan'ın miting yaparak kararı ihlal ettiğini söyledi.

Vatan Parti Aydın İl Başkanı Emre Albayrak, bu sabah Aydın Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu. Aydın Valiliği’nin 10 Mart-10 Nisan tarihleri arasında miting ve benzeri etkinliklerin bir ay boyunca yasakladığını söyleyen Albayrak, 7 Nisan’da günü, AK Parti İl Kongresi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın salonun önünde yaptığı miting yaptığını belirtti.

Adliye açıklama yapan Albayrak, “Yasak, 10 Nisan tarihine kadar geçerli olmasına rağmen 7 Nisan’da partisinin il kongresi için Aydın’a gelen Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı sıfatıyla kongrenin yapıldığı Atatürk Spor Salonu önünde miting gerçekleştirdi” dedi.

Yasak kararına daha önce de tepki gösterdiklerini belirten Albayrak, “Kanun önünde herkesin eşit olduğu ve verilen yasak kararına herkesin uyduğu gibi AKP lideri Tayyip Erdoğan’ın da uyması gerekiyordu. Ayrıca kendi verdiği yasak kararını çiğneyen Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de sorumluluğu nedeniyle Tayyip Erdoğan’ın suçuna ortak oldu. Bu nedenle suç duyurusunda bulunduk” diye konuştu.