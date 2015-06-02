Vatan Partisi, Yüksekova'da miting yaptı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Hakkari Yüksekova'da miting düzenledi. DİHA mitinge yerli halktan partinin milletvekili adayı Namık Ereli dışında katılım olmadığını ve çevre illerden 50 partilinin getirildiğini bildirirken, Vatan Partisi’nin yayın organı Aydınlık’ta mitingle ilgili “Vatan Partisi bugün Hakkari Yüksekova’da Kardeşlik ve Kucaklaşma Mitingi’ni gerçekleştirdi” ifadeleri yer aldı.

DİHA’nın haberine şu ifadelere yer verildi:

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Yüksekova'da yaptığı mitinge ilçeden sadece Milletvekili Adayı Namık Ereli katılırken, batı illerinden ise yaklaşık 50 kişi mitinge getirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde herhangi bir örgütlenmesi ve tabelası dahi bulunmayan Vatan Partisi, Genel Başkan Doğu Perinçek'in katılımıyla miting yaptı. Selahattin Eyyubi Havaalanı'na bir grup Vatan Partisi üyesi ile inen Perinçek, havaalanının yanındaki boş alandaki yeni şehir stadına polisin zırhlı araç konvoyu eşliğinde getirildi. Antep, Adana ve bölge illerinden Vatan Partisi'nin milletvekili adaylarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişi, bir otobüsle alana zırhlı araç konvoyu eşliğinde götürüldü.

Yüksekova'dan sadece Vatan Partisi Milletvekili Adayı Namık Ereli'nin katıldığı mitingde, gazeteci ve polislerin sayısının mitinge katılanlardan fazla olması dikkat çekti. Bu arada bir gazetecinin "İlçe merkezine gitmeyi düşünmüyor musunuz?" sorusuna ise Perinçek, "Emniyetle karşı karşıya kalmak istemiyorum" şeklinde cevap verdi.

Burada yaptığı konuşmadan sonra Perinçek, tekrar zırhlı araç eşliğinde havaalanına götürülürken, diğer partililer de geldikleri gibi zırhlı araç konvoyu eşliğinde ilçeden ayrıldı. Polis ise geçiş güzergahlarında TOMA'lar ve akrep tipi zırhlı araçlar bekletti.

Özel savaş partisi

Başta Kürtler olmak üzere Türkiye ve Kürdistan'daki halk ve inanç topluluklarına karşı soykırım politikalarını savunan Vatan Partisi'nde, Kürdistan'daki kirli savaş döneminde kontra faaliyetler arasında yer alan bir çok isim yer almasına rağmen Perinçek'in Yüksekova'ya gelmesi, provokasyon girişimi olarak yorumlandı.

Aydınlık gazetesinin haberinde ise şu ifadeler yer aldı:

Vatan Partisi bugün Hakkari Yüksekova’da Kardeşlik ve Kucaklaşma Mitingi’ni gerçekleştirdi. Genel Başkan Doğu Perinçek’in katıldığı mitinge kardeşlik havası hakim oldu. Doğu’yla Batı’nın, Edirne’yle Hakkari’nin kucaklaştığı mitingde Türkiye’yi birleştirme vurgusu yapıldı. Yüzlerce yurttaşın katıldığı alana büyük bir coşku hakim oldu. Sık sık “Birlik Barış Kardeşlik” ve “Türk Kürt Kardeştir Amerika Kalleştir” sloganları atıldı.

Miting büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Hiçbir siyasi partinin seçim mitingi yapmadığı Yüksekova’da bütün engellemelere rağmen gerçekleşen Vatan Partisi mitinginde Genel Başkan Doğu Perinçek ve Hakkari milletvekili adayı Namık Ereli konuştu. Ereli konuşmasını hem Türkçe hem Kürtçe olarak gerçekleştirdi. Konuşmasına Yüksekovalıları Kürtçe selamlayarak başlayan Perinçek yurttaşlara “Kardeşlerim, sizlerle kucaklaşmaya geldik” diye seslendi.

14:20 Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise Edirne'den Kars'a birleşen ve üreten Türkiye'yi kuracaklarını söyedi. Doğu Perinçek'in konuşmasının satırbaşları şöyle:

Bizim için Edirne neyse, Hakkari de odur. Vatanın bir parçasıdır. Adana'dan Edirne'den Hakkari'ye selam yolladık. Bu millet birlik istiyor, kardeşlik istiyor. Vatanlarını ekmek biçmek, çarşılarında şenlik istiyor, bağımsız yaşamak istiyor. Edirne'den Hakkari'ye bir olursak başımız dik olur, bağımsız oluruz. Türk ve Kürt'ü ayırmak isteyenler Türk'ü de Kürt'ü de köle yapmak isteyenlerdir. Ayrılarak başı dik yaşama şansı yok. Bölgemizde görüyoruz. ABD'yi görüyoruz. Yüksekova'dan baktığımız zaman Amerika gözüküyor. Gözüken Okyanusötesi değil, sınırın ötesinde. Amerika gelmiş buraya oturmuş. Amerika'yı Suriye'de de görüyoruz. Kardeşi kardeşe kırdırıyor. Kanıyla gözüküyor, silahıyla gözüküyor. Bizi kırdırmak için burada. ırakta yaptıklarını biliyoruz. Kürt'ü Arap'ı nasıl kırdırdığını biliyoruz.

Batı Asya projesini gerçekleştiriyoruz

BOP, Amerika ve İsrail'in hepimiz biliyoruz. Ortadoğu halklarına karşı bu projenin neler getirdiğini yaşadık. Körfez Savaşı'ndan önce gaflet içinde olabiliriz ama yaşadık. Bütün terör örgütleri ABD'ye bağlı. Bölücük ABD'ye bağlı. Vatan partisi bütün bölücük çalışmalarına karşı bölge ülkelerini bir araya getirecek Batı Asya Birliği projesini hayata geçiriyor. Bunu bir hayal olarak sunuyor değiliz. Başladık biz bu projeye. Suriye Beşar Esad'la görüştük. İranla görüştük, Irakla da görüşüyoruz, Azerbaycanla da görüşüyoruz. Lübnanla, Suriyeyle, Irakla, Azerbaycanla anlaşmalar yapıyoruz. Halkımıza rapor veriyoruz. Sınırları kaldıracağız. O sınırlardan terörist geçmeyecek. Bu kararı alıyoruz. Türkiye'deki terör kamplarını kapatacağız. Tayyip Erdoğanların eğitip donattığı teröristler bitecek. Sınırlardan kardeşlik geçecek. Bugünkü mitingi görüyorsunuz. Şehir merkezi uzak bir alan, insanların gelme şansı yok ama tüm milletimize Ulusal Kanal aracılığıyla sesimizi duyuruyoruz. Uçakla gelecektik fakat uçağımızı iptal ettiler. AKP hükümeti bunu istemiyor. Edirneliyle Hakkarilinin buluşmasını istemiyorlar. Buraya gelmeyin güvenliğiniz yok dediler ama geldik. Biz halkımızıa güveniyoruz. Türk de biziz Kürt de biziz. Kürt yabancı değiliz. Şurada İran var. Biz neden mallarımızı götürüp istediğimiz malları alamıyoruz. İranla anlaşıyoruz. İran bize yüzde 17 indirimli petrol verecek. Yeter ki Türkiye'de BOP Eş Başkanlığı hükümeti olmasın. Bakın bir İran dostluğu petrol ihtiyacını yüzde 17 ucuza getiriyor. Aynı anlaşmaları Irakla, Suriye'yle yapıyoruz. 1991 Körfez Savaşı öncesi en büyük ticaret ortağımız Irak'tı. Vatan Partisi hükümeti üretim ekonomisini getirecek.

Millet olmak, eşit olmaktır

Bugünkü borçlanla ekonomisi bitti. Anlaşıyoruz. Birinci ekonomik işbirliği. Buradan taa Hatay'a kadar çarşıların şenlenmesi için mayınları, dikenli telleri kaldırıyoruz ve Türkiye'nin ticaret olanaklarını kullanıyoruz. Bölgemizdeki eşkiya ABD ve İsrail'dir. Büyük eşkiyanın bölgede küçük eşkiyaları var. Bu topraklarda ABD ile İsrail ile işbirliği ihanetin adıdır. Türkiye'deki hiçbir örgüte ABD ile İsrail ile olmayı yakıştıramıyoruz. Türkiye'nin hiçbir sorununu silahla, etnik ayrımcılıkla çözemeyiz. Bunu ABD istiyor. ABD diyor ki etnik kavgalar yapın, Yugoslavya olun. Yugoslavya'da Yugoslavya milletini kaldırdığınız zaman ne olduğunu gördünüz. Suriye'de gördük, Irak'ta gördük. Türkiye'de de bizim millet olmamız, eşitlik demektir. Farklı dediğin zaman sen benden değilsin demektir. Anayasa'ya farklı kimlik koyduğun zaman sen ikinci sınıf insansın demektir. Özerklik Türkiye'de Kürt'e yapılacak en büyük kötülüktür. Sen ona etiket yapıştırıyorsun, benden değil diyorsun. Onu aşağılara sürer, eşit yurttaş olmaktan çıkartır. İşte şimdi plan bu. AKP - CHP hükümeti kuracaklarmış, HDP'yi de yanlarına alıp Türk milletini sileceklermiş.

Bütün vatanımızı ekip biçeceğiz

Amerika'dan Kemal Derviş programla geldi. AKP-CHP koalisyonu bizi ekonomik anlamda sömürge yapma planıdır. Seçimden sonra batan bankaları göreceksiniz. Kapılarına kilit vurulan fabrikalar göreceksiniz. İşçiler bu yüzden ayakta. İşten atmalar göreceksiniz. Yüksekova esnafı bütün Türkiye'nin esnafı gibi. Siftah yapmadan kepengini indiriyor. O ekonomi şimdi iflas noktasında. Bu düzen devam ederken Amerika'nın hakimiyeti nasıl sürdüreceklerinin dertlerindeler. Getirdiler Kemal Derviş'i Amerikan ekonomisini uygulamak için. Kemer sıkma politikaları için getirdiler. Vatan Partisi bu krize çözüm önerisini sunuyor. Üretim ekonomisine geçeceğiz. Bütün vatanımızı ekip biçeceğiz. Yüksekova adı gibi bir ova. Fakat toprakların büyük bir kısmı ekilmiyor. Çiftçide tohum atacak, gübre atacak mecal bırakmadılar. Vatan partisi tarımı destekleyecek. Vatan partisi, köylüyü bu milletin efendisi yapacak. İran'dan ucuz mazot alacağız. Bu mazotun vergisini kaldırarak çiftçimize kaldıracağız.

Ne oldu Amerika'ya?

Amerikanın askeriyle burada otorite kurmanın sonu yok. Irak'ı, İran'ı, Suriye'yi bölmek Amerikan planı. Amerika burada yıkılıyor. Beşar Esad'ın öncülüğünde Suriye halkı ve devleti ABD'yi yendi. ABD, Irak'ı işgal edeceği masalları anlatılıyordu 7-10 sene önce. Ne oldu Amerika'ya? İran üzerine yürüyebildi mi? Yürüyemedi. İran'ı Suriye'yi bölemeyen ABD, Türkiye'yi de bölemeyecek. Biz, ABD'nin bölmek istediği ülkeleri birleştiriyoruz. Bölgeden Amerika'yı kovacağız. Mısır'da Münafık Kardeşler vardı. Şimdi idamla yargılanıyorlar. Tunus'ta da Amerika'nın Münafık Kardeşleri vardı, yıkıldı. Münafık Kardeşler bir tek Türkiye'de kaldı. Biz Türkiye'de Münafık Kardeşler iktidarını yıkacağız.

Kürt'ümüze hükümet olmayı vaat ediyoruz

Gül alınıp, gül verilen bir ülke haline geleceğiz. Sizin burada toplanmanız çok anlamlıdır. Bizi şehrin dışında miting yapmaya zorladılar. Yüksekova halkıyla aramıza duvarlar çektiler. Kalplerimiz arasındaki alışverişi, iletişimi koparma şansları yok. Bu sesi Yüksekova esnafı ve çiftçisi, Harran Ovası'ndaki çiftçi de bu sesi duyuyor. Bunu duymamaları mümkün değil. Biz de onları duyuyoruz. Biz onların içinden çıkan insanlarız. Siirt'ten de Batman'da duyuyorlar. İçimiz rahat. Türkiye'de terör, bölücük vs. son vereceğiz. Teröristler silahlarını yere atacak ve yaralarımızı saracağız. Biz Kürt'ümüze hükümet olmayı vaat ediyoruz. Ankara'dan Diyarbakır'a, Edirne'den Hakkari'ye bütün yönetimi halk alacak. Bu halkın içinde Kürtler de var. Sizleri kutluyorum kardeşlerim. Bizi ayırmak isteyenlere karşı dimdik durdunuz