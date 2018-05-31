Vatan Partisi: Ülkemiz anket terörüyle karşı karşıya; suç duyurusunda bulunacağız

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, anket şirketlerinin manipülasyon yaptığını iddia ederek suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Anket şirketlerinin vatandaşları arayarak seçimlere girecek partiler arasında Vatan Partisi 'nin yer almadığını söylediklerini iddia etti. Basın toplantısı düzenleyen Reyhan, "Ülkemiz anket terörüyle karşı karşıya" dedi. ANDY-AR ve NCM isimli araştırma şirketlerinin seçim anketlerinde yer alan sorularda Vatan Partisi 'ne yer vermediğini söyleyen Reyhan, "Ne medya sansürü ne de Anket şirketlerinin terörü başarımızı engelleyemeyecek" dedi.

Reyhan, Anket şirketlerinin Vatan Partisi 'ne yer vermediğini ve suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.