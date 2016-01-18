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Vatan Partisi, HDP'nin kapatılması talebiyle Yargıtay'a başvurdu

Vatan Partisi lideri Perinçek, daha önce de HDP’nin kapatılması için çağrıda bulunmuştu

18 Ocak 2016 17:00

Genel başkanlığını Doğu Perinçek’in yaptığı Vatan Partisi, Halkların Demokratik Partisi’nin kapatılması talebiyle Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na başvurdu.

Oda TV’nin haberine göre Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Turgut Okyay, Yargıtay Başsavcısı Mehmet Akarca’ya HDP’nin kapatılması için re'sen dava açılması istemiyle dilekçe sundu.

Okyay, Yargıtay Onursal Üyesi ve Abdullah Öcalan’ı 1999’da İmralı’da yargılayan emekli hâkim.

Vatan Partisi daha önce de HDP’nin kapatılması için çağrıda bulunmuştu.

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