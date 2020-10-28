Vatan Partisi gençlik kolları Fransa'yı protesto etti

Vatan Partisi gençlik kolları, Fransa'nın Türkiye'ye karşı olan tutumunu Ankara'da Fransa Büyükelçiliği önünde eleştirdi. Eleştiriyi, Vatan Partisi Öncü Gençlik üyeleri gerçekleştirdi.

Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı tarafından yapılan basın açıklamasında, parti üyeleri; İbn-i Sina, İbn-i Haldun, Harezmi, Biruni, Farabi, Kaşgarlı Mahmud, Şahin Bey, Sütçü İmam gibi isimlerin fotoğraflarını taşıdı. Eylemde, 'Kahrolsun Fransız emperyalizmi', 'İslam düşmanı ırkçı Macron' sloganları atıldı.

Ayrıca Bursalı, asıl hedefin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye olduğunu dile getirdi. Gençlik Genel Başkanı Bursalı, ''Emperyalist Batı'ya karşı direnen mazlum milletlerdir. İslam uygarlığına, Hz. Muhammed'e saldıranlar, insanlığa ve büyük medeniyet birikimine saldırmaktadır" ifadelerini kullandı. (İHA)