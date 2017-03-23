Vatan Partisi Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı 'FETÖ'den tutuklandı

Ordu merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 11 kişiden birinin Vatan Partisi Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Anıl Eren Y. olduğu ortaya çıktı. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ordu, Samsun ve Adana’da gözaltına alınan 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"ByLock kullanıcısı"

DHA'nın haberine göre, "ByLock"u kullandıkları iddia edilen şüpheliler, daha sonra Ordu Adliyesine götürüldü. Mahkemeye sevk edilen 27 zanlıdan 11’i tutuklanırken, 16’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler arasında Vatan Partisi Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Anıl Eren Y. olduğu belirlenirken, aynı operasyon kapsamında 6 kişinin daha arandığı öğrenildi.