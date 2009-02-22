İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni’ye sorulan, "İsrail için biriyle yatar mısın?" sorusu ve "Bilemiyorum" yanıtı, Türkiye’de de tartışma yarattı. Türbanlı yazarlardan Elif Çakır ve Nihal Bengisu Karaca, "Vatan için yatar mısın?" konusunda görüşmek istemediler.



Hürriyet’in haberine göre tartışmaya katılanlar ise şunları söylediler:



Gözlerimi kaparım vazifemi yaparım



Tuğba Özay (Manken): Gözlerimi kaparım vazifemi yaparım. Ülkem için canımı ve kanımı veririm. Ben ülkemi büyük bir aile gibi görürüm. Ailemin çıkarları söz konusu olduğunda kendi çıkarlarımdan, ülkemin çıkarları söz konusu olduğunda ailemin çıkarlarından, insanlığın çıkarları söz konusu olduğunda ülkemin çıkarlarından vazgeçerim. Böyle bir durumda kendini düşünmek olmaz...



Yatağa giderim ama hiçbir şey vermem



Yeliz Yeşilmen (Oyuncu): Ben ülkem için yatağa girmem. Ülkem için her şeyi yaparım ama yatak asla. Yatağa girmek biraz tehlikeli. Ülkem için ajanlık yaparım, o aşamaya kadar yatağa giderim ama hiç bir şey vermem. Düşmanı öldürürüm, akıllı olmak lazım. Kullanacaksın ama kendini kullandırtmayacaksın. Bu söylediklerimin özellikle altını çizelim bunu vatan için yapıyorum kimse yalnış anlamasın.



Kadının daha büyük silahlarını görürsünüz



Tuğba Ekinci (Şarkıcı): Bir ülke için bir kadının en fazla yapabileceği şey yatakta sevişmek olmamalıdır. Kadının beynine ve düşüncelerine bakıldığı zaman daha büyük silahların var olduğunu göreceksiniz. Ülkem için değil adam öldürmek, gerektiğinde canımı verebilirim. Ülkenin her zaman kadın lideri olması tehlikelidir. Hiç bir zaman kadın liderler, yaşlanana kadar lider olarak kalamıyor. Erkekler buna izin vermiyor. En büyük örnek bizim ülkemizde Tansu Çiller ve Pakistan Başkanı Butto gibi örnekleridir.



Bence adam öldürmek daha kötüdür



Pınar Kür (Yazar): Bence adam öldürmek yatağa girmekten çok daha kötüdür. Ben adam da öldüremem, adam öldürmek bu kadar kolay bir şey midir? Bir kişinin canına kıymayı benim aklım almıyor. Kimsenin de böyle düşüneceğini sanmıyorum. Öldürmek dünyanın en kötü şeyi. İnsan öldürünce nasıl bir duygu içinde olur bilemiyorum. Yatak olayını bilemiyorum ama böyle bir durumla karşı karşıya kalsam nasıl davranılır bilemiyorum. Ama benim için daha da önemlisi adam öldürmek.



Adamı kullanamıyorsa yattığıyla kalır



Güler Kazmacı (Yazar): Önemli olan akıllı ve becerikli olmak, yatmak kalkmak değil. Yatsa da hiç birşey beceremeyen kadınlar çıkabilir. Vatan için ’gerekirse’ yatağa girebilirim. Bu gerekirliğe kim karar verecek? Sahiden gerekiyor mu? Kendi çıkarları için erkeklerle yatıp kalkan, yani kendi hayatları için ajanlık yapan kadınlar da var. Kadın adamı sahiden kullanabiliyorsa yatak işlerinde beceriklidir. Ama kullanamıyorsa adamı, yattığıyla kalacak. Siyasi konularda çok entrikacı bilinen bir kadın bana bir tarihte şunu söyledi: "Ben adamlarla yatmam ama yatacakmış hissi verir, umut vererek iş yaparım."



İnsanda tuhaf yaklaşımlar olabilir



Pelin Batu (Oyuncu): Bu tür açıklamalar ve beyanatlar bana çok saçma geliyor. Ülkeyi kurtarmak için biriyle yatmak gibi cümleler ilgi çekici ve tepki uyandırıcı şeylerdir. İş gerçekten de öldürme ve yatağa girmeye kadar gelirse, insanlar çok tuhaf yaklaşımlar içerisinde bulunabilirler. Kimin ne söylediği benim için önemli değil, benim şahsi düşüncem bunlar. Bu tür cümleler kurmak, popüler olmaya ve popüler kalmaya yönelik davranışlardır. Öyle ya da böyle diyenler, aslında bahsedilen durumda kalsalar nasıl davranacaklarını bilemezler. Hangisi daha çok ses getirebilecekse, o cümleyi söylerler...



Yüzüne gözüne bulaştırmadan zor



Sevim Gözay (TV programcısı): Casusluk konusunun, cinsellikle algılanması yanlış. Kadın doğasının iki konuyu karıştırmadan sonuca ulaştırması zor. Kadın doğası buna izin vermez. Vatanım için bir başkasıyla ben yatarım diye ortaya atılmanın fedakârlık, cahil cesareti olduğunu düşünüyorum. Yüzüne gözüne bulaştırmadan yapan çok az kadın olduğunu düşünüyorum. O yüzden de akıllı olanlar bu işe hiç soyunmuyorlar. İsrail Dışişleri Bakanı Livni gibi. Akıllı bir kadın duygularının işin içine karışabileceği zeminde iş halletmeye kalkmaz.



Livni ne demişti?



İsrail’in iki çocuk annesi Dışişleri Bakanı ve İsrail Meclisi’nde çoğunluktaki Kadima Partisi’nin lideri Tzipi Livni’ye, MOSSAD’da suikast timi ajanı olarak çalıştığı dönemde verdiği bir röportajda bilgi almak için kimseyle birlikte olup olmadığı sorulmuştu. Livni, yasal olmasa da vatanı için gerekirse birini öldürebileceğini belirtirken, ülkesi için birisiyle yatağa girmesinin gerekmediğini, ancak böyle bir görev verilse ne cevap vereceğini bilemediğini söylemiş ve "Eğer bana ülkem için biriyle yatağa girip girmediğimi soruyorsunuz cevabım hayır. Ama böyle bir şey istenseydi, nasıl bir cevap vereceğimi bilemezdim ama ofiste herkes için uygun iş vardır" demişti. Livni’nin 14 yıl önce politikaya yeni atıldığı dönemde verdiği röportajın ordu tarafından sansürlenmemiş tam metni Yediot Ahranot gazetesinde yayınlanmıştı.

