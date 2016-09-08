'Vatan hainleri mezarlığı' kuran Kadir Topbaş'ın damadı 'FETÖ'den tutuklandı

'FETÖ'nün mali yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın aralarında bulunduğu 12 iş adamı tutuklandı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 65 iş adamından, aralarında Faruk Güllü'nün de olduğu 16 kişi 'silahlı terör örgütü üyeliği' gerekçesiyle sabah saatlerinde tutuklanmıştı. 28 iş adamı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ömer Faruk Kavurmacı'nın da içinde bulunduğu 21 kişinin hakimlik işlemleri ise sürüyordu. İşlemleri biten Kavurmacı'yla birlikte 12 iş adamının tutuklanarak hapishaneye gönderilirken, 9 iş adamı daha adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'FETÖ'nün mali yapılanması kapsamında 18 Ağustos'ta operasyon düzenlenmişti.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan TUSKON ve üye şirketlerinin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 80 kişinin savcılık sorgusu tamamlanmıştı. 80 iş adamından 65’i dün akşam tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 65 iş adamı arasında Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ile Faruk Güllü ve Nejat Güllü kardeşler de yer alıyordu.

Tutuklanmaya sevk edilen iş adamlarının isimleri ise şöyleydi:

"Ömer Faruk Kavurmacı, Mehmet Nejat Güllü, Faruk Güllü, Mehmet Seydi Şentürk, Mehmet Songül, Mehmet Zenginer, Mustafa Zenginer, Salih Zenginer, Muhammet Murat Kökoğlu, Muhdi Yeyrek, Murat Atahan Kayalar, Mustafa Gündüz, Nalan Erpolat, Nihat Kurt, Orhan Atay, Özlem Rukiye Kartal Üçüncü, Ramazan Alpay, Rana Tezcan Açıkgöz, Ruhi Gürer, Salih Bayram, Salih Zeki Azak, Selahattin Altuntaş, Selahattin Keleş, Hasan Bayram, Ziya Sarıca, Mustafa Sarmusak, Fadime Özge Önal, Cahit Durmaz, İsmail Aytan, Selim Sadır, Serkan Ercan, Serkan Tari, Sinan Karataş, Suat Barış, Süleyman Düzgün, Süleyman Muzaffer Bıçak, Süleyman Taşbaş, Şahin Erçin, Şener Ardahanlı, Tolga Güven, Uğur Murat Gültekin, Yavuz Karakoç, Yusuf Yüce, Yüksel Nalbant, Adem Karakoç, Ahmet Şener Gülenç, Aliİhsan Özay, Barış Şengül, Ceyhun Pilatin, Çetin Tekdemir, Doğan Gelo, Emrullah Emre Topal, Ertuğrul Yılmaz, Fuat Yılmaz, Haluk Başkan, İlhan Karagöz, İnci Konuk, İsmail Hakkı Kısacık, İsmail Kınay, Kerem Çizmecioğlu, Kezban Uyar, Köksal Turna, Levent Dursun Akın, Mehmet Ali Göv, Mehmet Gökdeniz. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mali yapısına yönelik operasyonlarda şüpheliler 18 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.

Bu arada hakkında gözaltı kararı bulunan TUSKON Başkanı Rıza Nur Meral'in de aralarında olduğu bazı şüpheliler ise firari olarak aranıyor.