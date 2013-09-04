Vatan gazetesi Mustafa Mutlu ile yollarını ayırdı

Vatan gazetesi, Can Ataklı 'nın artından köşe yazarı Mustafa Mutlu’nun da işine son verdi.

Gazetedeki köşesine veda eden Mutlu, ayrılığın ardından ilk açıklamasını Halk TV 'ye yaptı.

İşten atıldığı için mesleğine küsmeyeceğini belirten Mutlu, "Akşamüstü Vatan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni (İsmail Turgut Yuvacan) aradı, bana tebligatı yaptı benim de haberim oldu. Olay çok taze. Şu an plan program yapacak konumda değilim. Ben mesleğime ihanet ettiğim için değil, dik durduğum için kovuldum" açıklamasını yaptı.

Mustafa Mutlu son olarak 3 Eylül tarihinde Başbakan’ın Ekonomi Başdanışmanı Yiğit Bulut ’un yaptığı kazayla ilgili bir yazı yazmış ve Bulut’u sert dille eleştirmişti.