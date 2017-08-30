Vatan Cadesi ve çıkan yollar trafiğe kapatıldı

Sinan BİLGİLİ-Süleyman KAYAİSTANBUL, (DHA) 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası\'nın 95\'inci yıl dönümü anma törenleri nedeniyle Vatan Caddesi ve bu caddeye çıkan yollar trafiğe kapatıdı. Polis ekipleri 07.00 sıralarında Vatan Caddesi\'ne araç girişlerini durdurdu. Caddeye sadece görevli araçların girişine izin veriliyor.

Kapatılan yollar şöyle:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler,

D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi,

Edirnekapı\'dan Vatan Caddesi girişi,

10. Yıl Caddesi\'nden Vatan Caddesi girişi,

Oğuzhan Caddesi\'nden Vatan Caddesi girişi,

Sofular Caddesi\'nden Vatan Caddesi girişi,

Halıcılar Caddesi\'nden Vatan Caddesi girişi,

Akdeniz Caddesi\'nden Vatan Caddesi\'ne giriş,

Akşemsettin Caddesi\'nden Vatan Caddesi\'ne giriş.

Alternatif güzergahlar...

Trafik, Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi\'nden alternatif güzergah olarak veriliyor.

(FOTOĞRAF)