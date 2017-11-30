VATAN CADDESİ'NDE POLİS İKİ ŞÜPHELİYİ ARIYOR; TAKSİLER TEK TEK İNCELENİYOR (1)

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK / İstanbul DHA

Polis ekipleri Fatih\'te taksiye binip kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Vatan Caddesi ve çevresine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler Vatan Caddesi\'nde trafiği kontrollü şekilde yavaşlatıp taksilerde inceleme yapıyor.

Şüphelilerin Fatih\'te yaşanan bir hırsızlık olayıyla ilgili arandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Vatan Caddesi\'ndeki polisler

-Taksilerin incelemesi

-Genel ve detaylar

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