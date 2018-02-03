VATAN CADDESİ'NDE MİNİBÜS YANDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Fatih Vatan Caddesi\'nde seyir halindeki bir kargo aracı İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken trafik bir süre durdu.

Olay sabah saatlerinde Vatan Caddesi Bayrampaşa istikametinde meydana geldi. Bir kargo firmasına ait kapalı kasa minibüs İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi önüne geldiğinde motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Yükselen dumanları fark eden sürücü yol kenarına park etti. Bir süre sonra araç yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında cadde trafiği bir süre durdu. Yangının söndürülmesinin ardından trafik tekrar normal akışına devam etti.

Görüntü Dökümü:

-İtfaiyenin soğutma çalışması

-Trafikten görüntü

-Yanan araçtan görüntü

-Detaylar

