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Vatan Caddesi'nde minibüs yandı

Alper KORKMAZ - Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA)  FATİH Vatan Caddesi'nde seyir halindeki bir kargo aracı İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde yanmaya başladı

03 Şubat 2018 13:57

Alper KORKMAZ - Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA) 
FATİH Vatan Caddesi\'nde seyir halindeki bir kargo aracı İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken trafik bir süre durdu. 
Olay sabah saatlerinde Vatan Caddesi  Bayrampaşa istikametinde meydana geldi. Bir kargo firmasına ait kapalı kasa minibüs İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi önüne geldiğinde motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Yükselen dumanları fark eden sürücü yol kenarına park etti. Bir süre sonra araç yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında cadde trafiği bir süre durdu. Yangının söndürülmesinin ardından trafik tekrar normal akışına devam etti. 

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