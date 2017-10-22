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VATAN CADDESİ TRAFİĞE KAPATILDI

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL DHA İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının provaları dolayısıyla Vatan Caddesi ve bağlantı yolları trafiğe kapatıldı

22 Ekim 2017 10:47

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL DHA
İstanbul\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının provaları dolayısıyla Vatan Caddesi ve bağlantı yolları trafiğe kapatıldı. 06.30-16.00 saatlerinde kapalı kalacak yollar şöyle:
Vatan Caddesi gidiş geliş, Vatan Caddesi\'ne çEdirnekapı\'dan Vatan Caddesi girişi, ıkan tüm yollar, Edirnekapı\'dan Vatan Caddesi giriş, D-100 istikametinden Vatan Caddesi giriş,  Oğuzhan Caddesi\'nden Vatan Caddesi giriş, Sofular Caddesi\'nden Vatan Caddesi giriş, Halıcılar Caddesi\'nden Vatan Caddesi giriş, 10. Yıl Caddesi\'nden Vatan Caddesi giriş, Akdeniz Caddesi\'nden Vatan Caddesi giriş, Akşemsettin Caddesi\'nden Vatan Caddesi giriş, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı\'ndan Vatan Caddesi giriş, Sürücüler için Millet ve Fevzipaşa caddeleri ise alternatif güzergah olarak gösterildi.


Görüntü Dökümü:
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-Vatan Caddesi
-Kapalı yollar
-Polis ekipleri
-Detaylar

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