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Spor

Vassel, The Guardian'a haber oldu

Ankaragücü'nün İngiliz futbolcusu Darius Vassell'in dün apar topar otelden çıkarılması The Guardian gazetesine haber oldu.

13 Kasım 2009 02:00

T24 - Ankaragücü'nün İngiliz futbolcusu Darius Vassell'in dün apar topar otelden çıkarılması The Guardian gazetesine haber oldu.

Haberde, kulüp otel ücretini ödemeyince, Vassell'in oteli tahliye etmek zorunda kaldığı ifade edildi.

İngiliz Gazetesi The Guardian'a açıklamalarda bulunan Vassell, ücretlerin sık sık geç ödendiğini belirterek, "Ne oluyor bilmiyorum. Bugün bana otelden ayrılmak zorunda olduğum söylendi. Yöneticiler böyle istemiş" dedi.

Vassell, "Yanlış bir şey mi yaptığımı sordum. Otel yönetimi tahliye isteminin kulüpten geldiğini söyledi. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Yöneticilerle bu konuyu hala konuşmadık. Kalbim burada kalmak ve hayranları için futbol oynamak gerektiğini söylüyor. Ama biri bana bugün bu konuyu açıklar herhalde" diye konuştu.

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